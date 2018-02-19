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Polymetal приобретет 50% крупнейшего в России месторождения серебра

19.02.2018 14:35   459   0

Компания Polymetal International plc увеличит свою долю в крупнейшем российском серебряном месторождении «Прогноз» до 50%. Планируется приобрести дополнительно 45% в Прогнозе через опцион у Polar Acquisition Limited в обмен на акции Polymetal на $72 млн. При этом на 90% акций вознаграждения установлен мораторий на продажу сроком 180 дней. 

Сделку планируется закрыть в первом квартале 2018 года, после одобрения регулирующих органов. По данным источника, Polymetal косвенно владеет 5% в Прогнозе. Оставшиеся 50% принадлежат российской инвесткомпании Garden Ring Capital.

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«Я верю, что с течением времени Прогноз заменит Дукат в качестве одного из трех крупнейших рудников первичного серебра в мире», – заявил главный исполнительный директор группы Виталий Несис.

Он отметил, что увеличение доли в месторождении станет для компании важным фактором долгосрочного роста производства и генерации денежных потоков.

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Помимо акций Polymetal обязуется выплатить Polar роялти с чистого дохода от металлургического передела (NSR) в размере 2–4% (пропорционально приобретаемой доле в 45%), в зависимости от ставки НДПИ на момент ввода актива в промышленную эксплуатацию. Сумма взноса ограничена согласованным фиксированным лимитом.

Стоимость продаваемых валовых активов Прогноза оценивается в $43 млн. Убыток до вычета налогов, относящийся к данным активам, составляет $1,4 млн, по данным неаудированной финансовой отчетности за 2017 год. 

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Справка:

«Прогноз»  является самым крупным неразработанным месторождением первичного серебра в Евразии. Его запасы оцениваются в 292 млн унций серебра с содержанием 586 г/т (выявленные и предполагаемые ресурсы в соответствии с кодексом JORC, по оценке компании Micon от 2009 г.).

Лицензия на объект охватывает площадь 56 кв. км, расположенную в Верхоянском районе, Республика Саха (Якутия), Дальний Восток. Это удаленный объект, доступ к которому осуществляется по зимнику.

В 2017 году Polymetal пройдено 37 км алмазного бурения для подтверждения исторических результатов геологоразведки, также на объекте была создана основная производственная инфраструктура. Результаты геологоразведочных работ полностью подтвердили протяженность, мощность и содержание двух центральных рудных зон на Прогнозе – Главная и Болото.

KAZ Minerals интересуется Баимским месторождением

Фото: Rusarminfo.ru 

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