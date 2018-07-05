Построят ли в Жезказгане ТЭЦ-2?

В подарок ко Дню Столицы на Жезказганской ТЭЦ, входящей в состав ТОО «Kazakhmys Energy», построена новая турбина № 8 мощностью 50 МВт, которая обеспечит регион необходимой энергией. Однако для жителей города, остается открытым вопрос о строительстве ТЭЦ-2 которая бы снизила тарифы на электроэнергию.

По информации TOO «Kazakhmys Energy» («Казахмыс Энерджи»), ввод турбоагрегата ст. №8, предназначен для более экономной выработки электроэнергии на тепловом потреблении, также проведены реконструкция действующих котлоагрегатов и модернизация электротехнического оборудования и средств автоматизации. Сколько было выделено средств на модернизацию ЖТЭЦ, не уточняется.

Ввод в действие новой турбины увеличит установленную электрическую мощность станции до 252 МВт, установленную тепловую мощность до 564 Гкал/час и позволит обеспечить Жезказганский регион необходимым количеством энергии, способствуя его дальнейшему стабильному развитию.

ТЭЦ-2 не будет?

Значит ли это, что Жезказган сможет обойтись без второй ТЭЦ? Жители города очень рассчитывали, что ТЭЦ-2 значительно снизит тариф на электроэнергию: вырабатываемая ЖТЭЦ электроэнергия используется в полном объёме промышленными предприятиями города, а для населения закупается в других городах.

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О планах строительства второй теплоэлектроцентрали власти сообщили в 2015 году, презентуя генплан развития города до 2030 года. Действующая сегодня схема теплоснабжения города Жезказгана была разработана в 2008 году, в ней отражены перспективные тепловые нагрузки до 2020 года. Согласно схеме, для покрытия дефицита тепловой мощности планировалось строительство новой ТЭЦ-2.

Сегодня строительство ТЭЦ-2 в городе под большим вопросом. В январе 2018 года Батырлан Ахметов, бывший тогда акимом Жезказгана, сообщил, что для строительства ТЭЦ-2 определён земельный участок, подписано три меморандума о строительстве новой ТЭЦ. Инвесторы сначала проявляют заинтересованность к стройке, а потом «пропадают».

С большой долей вероятности сегодняшние работы по реконструкции и модернизации действующей ТЭЦ, ремонт водопровода в городе (начат в 2017 году в рамках реализации Комплексного плана социально-экономического развития региона) и грядущая газификация Карагандинской области, в том числе транзитного, через Жезказган, позволят ЖТЭЦ самостоятельно и полноценно обеспечивать город теплом.

Модернизация

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Сегодня располагаемая тепловая мощность ЖТЭЦ покрывает текущее потребление в г. Жезказгане и на промышленной площадке со значительным запасом, электрическая нагрузка потребляется в полном объёме промышленными предприятиями Группы «Казахмыс».

Для увеличения объёма потребления тепла в городе требуется модернизация тепловых сетей – ремонт на средства из областного и местного бюджета начат в прошлом году. На данный момент имеющаяся тепловая мощность является резервом.

Программа модернизации на Жезказганской ТЭЦ начата в 2013 году в рамках реализации в Жезказгане комплексного плана социально-экономического развития региона. В 2015 году произведена модернизация химводоподготовки с установкой экономичных испарителей мгновенного вскипания. В 2016 году введён в эксплуатацию более экономичный турбоагрегат ст. №4 типа Т-50/60-8,9 КТЗ, взамен менее экономичных турбин ст. №3, 4.

В целом модернизация станции ведётся согласно намеченным планам. Ввод новых турбоагрегатов увеличит установленную электрическую и тепловую мощность ЖТЭЦ.

Фото: podrobnosty.kz