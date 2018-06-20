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Правительство может подписать приказ о запрете ввоза бензина из России до конца недели

20.06.2018 17:00   800   0

Глава Минэнерго РК Канат Бозумбаев прокомментировал приказ на трехмесячный запрет на ввоз в Казахстан российского бензина марки АИ-92 железнодорожным транспортом. Ранее чиновник заявлял, «что на сегодняшний день в Казахстане достаточно топлива, и страна не нуждается в его импорте».

«Сейчас он (приказ - ред.) находится на согласовании в соответствующих государственных органах. Надеюсь, до конца недели согласование пройдет. Соответствующие процедуры мы все выдержали», - сообщил чиновник.

«Я каждую неделю разговариваю с господином Александром Новаком (министр энергетики РФ - прим.авт.), используя современные средства коммуникации, и, скажем так, координируем свои действия. Мы говорим спасибо за поддержку, сейчас у нас свой бензин, его в избытке и это нормально. Мы вложили миллиарды долларов в нефтеперерабатывающую отрасль. Нужно теперь, чтобы эти мощности работали», - добавил Бозумбаев.

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