Правительство может подписать приказ о запрете ввоза бензина из России до конца недели

Глава Минэнерго РК Канат Бозумбаев прокомментировал приказ на трехмесячный запрет на ввоз в Казахстан российского бензина марки АИ-92 железнодорожным транспортом. Ранее чиновник заявлял, «что на сегодняшний день в Казахстане достаточно топлива, и страна не нуждается в его импорте».

«Сейчас он (приказ - ред.) находится на согласовании в соответствующих государственных органах. Надеюсь, до конца недели согласование пройдет. Соответствующие процедуры мы все выдержали», - сообщил чиновник.

«Я каждую неделю разговариваю с господином Александром Новаком (министр энергетики РФ - прим.авт.), используя современные средства коммуникации, и, скажем так, координируем свои действия. Мы говорим спасибо за поддержку, сейчас у нас свой бензин, его в избытке и это нормально. Мы вложили миллиарды долларов в нефтеперерабатывающую отрасль. Нужно теперь, чтобы эти мощности работали», - добавил Бозумбаев.

Напомним, что ранее правительство уже вводило запрет ввоза в страну бензина из России железнодорожным транспортом.

Цены на нефть снижаются под давлением негативных новостей