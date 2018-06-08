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Правительству Казахстана предлагают разработать госпрограмму развития ВИЭ

08.06.2018 16:59   2750   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Участники Второго саммита по возобновляемым источникам энергии в своей итоговой декларации намерены обратиться к правительству Казахстана с просьбой разработать государственную программу развития этой отрасли, сообщил в пятницу генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман Кашкинбеков, передает корреспондент Kursiv.kz.

«По итогам Второго саммита по возобновляемым источникам энергии мы планируем принять итоговую декларацию, цель ее – это обращение к правительству Казахстана начать разрабатывать первую государственную программу развития отрасли», - сказал Арман Кашкинбеков журналистам.

По его словам, недавно председатель президиума национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Тимур Кулибаев также поручил своей команде начать аналогичную работу.

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«Мы уже договорились о совместной работе: это ведь уже неизбежный тренд, доля ВИЭ в Казахстане растет, себестоимость "зеленой" электроэнергии снижается, она становится более конкурентоспособной», - заявил глава отраслевой Ассоциации.

По его мнению, международные аукционы по закупу электроэнергии от возобновляемых источников, проведенные казахстанским минэнерго в последние 10 дней, этот тренд подтвердили, дав более чем 20% снижения тарифа по итогам малых, до 10 МВТ, закупок у частных производителей.

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«Мы готовы подсказать правительству основные блоки по этой госпрограмме: прежде всего, это дальнейшее совершенствование законодательной системы, которая должна действовать в долгосрочном периоде, а не меняться каждые три года, как это происходит в стране сейчас, потому что инвесторов это отпугивает», - продолжил Кашкинбеков.

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По его мнению, прозрачная и понятная для всех инвесторов система развития ВИЭ должна приниматься как минимум на срок от 5-ти до 10 лет.

«Второй вопрос, который нужно решить в рамках этой программы - это запуск широкомасштабного финансирования отрасли в тенге: сейчас есть помощь от Банка Развития Казахстана, от Европейского Банка Реконструкции и Развития, есть финансовые институты холдинга «Байтерек», но это все разрозненно и не системно», - заметил спикер.

Он напомнил, что в стране действуют госпрограммы развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, где «прописан комплексный шаг пошагово, с заинтересованными финансовыми и государственными ведомствами, каких целей мы хотим достичь, когда, за счет каких ресурсов».

«Нам тоже все это необходимо, у нас есть концепция перехода к зеленой экономике, мы проводим саммиты и форумы, но у нас нет единого документа по итогам всех этих обсуждений. Он критически необходим, надеемся, что дело сдвинется с мертвой точки. Думаю, если мы сейчас объединимся с минэнерго и «Атамекеном», то проект такой программы можем написать до осени или до конца года, утвердить программу постановлением правительства и начать реализовывать», - подчеркнул глава отраслевой ассоциации.

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По его словам, в развитии отрасли зеленой энергетики помощь должен оказывать национальный оператор управления электросетями KEGOC, но пока этой помощи ассоциация Возобновляемой Энергетики страны не ощущает.

«Они (KEGOC – Къ) не очень рады росту ВИЭ, они – последний оплот защиты традиционной энергетики, но мы не собираемся сразу заменять станции на угле – в ближайшие 20-30 лет Казахстан от них никуда не денется, таковы наши реалии экономические», - заметил Кашкинбеков.  

По его мнению, появление в стране новых объектов ВИЭ позволит обеспечить энергетическую безопасность Казахстана, поскольку в большинстве регионов страны угольные станции старые – им уже по 40-45 лет.

«Для станции это предел технический: в Темиртау ТЭЦ-2 свой срок службы закончила в начале 2000-х годов, до сих пор на честном слове держится на каком-то. Поэтому старые станции будут выбывать, доля ВИЭ будет возрастать и какой-то энергетический микст надо обеспечивать», - заключил гендиректор ассоциации.  

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Цитата дня
Закрывание лица чуждо казахскому народу. Такого не было в нашей истории, культуре. В обществе по данному вопросу есть широкая поддержка населения
Дархан Калетаев
министр по делам религий и гражданского общества
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