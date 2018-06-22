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Прикаспийские страны смогут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря

22.06.2018 19:41   584   0

Пять прикаспийских стран договорилась о том, что могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря, говорится в тексте проекта Конвенции о правовом статусе Каспия.

«Стороны могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря. Стороны могут прокладывать подводные магистральные трубопроводы по дну Каспийского моря при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участницами которых они являются, включая Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря от ноября 2013 года и соответствующие протоколы к ней», - говорится в тексте проекта Конвенции, размещенном на официальном портале правовой информации.

В тексте отмечается, что «определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов осуществляется по согласованию со стороной, через сектор дна которой должен быть проведен подводный кабель или трубопровод».

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Ранее сообщалось, что кабинет министров России своим постановлением одобрил проект конвенции о правовом статусе Каспия. В документе отмечается, что проект согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработан с азербайджанской, иранской, казахстанской и туркменистанской сторонами.

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Правительство постановило представить президенту предложение о подписании указанной конвенции. Постановление опубликовано в пятницу на портале правовой информации.

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