Прикаспийские страны смогут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря

Пять прикаспийских стран договорилась о том, что могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря, говорится в тексте проекта Конвенции о правовом статусе Каспия.

«Стороны могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря. Стороны могут прокладывать подводные магистральные трубопроводы по дну Каспийского моря при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участницами которых они являются, включая Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря от ноября 2013 года и соответствующие протоколы к ней», - говорится в тексте проекта Конвенции, размещенном на официальном портале правовой информации.

В тексте отмечается, что «определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов осуществляется по согласованию со стороной, через сектор дна которой должен быть проведен подводный кабель или трубопровод».

Ранее сообщалось, что кабинет министров России своим постановлением одобрил проект конвенции о правовом статусе Каспия. В документе отмечается, что проект согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработан с азербайджанской, иранской, казахстанской и туркменистанской сторонами.

Казахстан проведет тематическую презентацию в Варшаве для привлечения туристов

Правительство постановило представить президенту предложение о подписании указанной конвенции. Постановление опубликовано в пятницу на портале правовой информации.