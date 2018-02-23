Прогноз Минэнерго: в 2018 году объем нефтепереработки увеличится на 7,4%

В 2018 году объем переработки нефти в Казахстане прогнозируется на уровне 16 млн тонн, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев сегодня на заседании коллегии в Астане.

«Объем переработки нефти в 2018 году по плану увеличится на 1 млн 100 тыс. тонн и составит ровно 16 млн тонн», - отметил министр.

По его словам, в 2017 году объем переработки нефти составил 14,9 млн тонн.

Таким образом, объем переработки нефти планируется увеличить на 7,4%.

Канат Бозумбаев добавил, что основной прирост ожидается за счет месторождения Кашаган.

«План добычи на Кашагане составляет порядка 11 млн тонн. При этом ожидается снижение добычи на месторождениях Кызылординской и Актюбинской групп, связанное с поздней стадией разработки и естественным истощением данных месторождений», - отметил глава ведомства.

На момент написания материала (на 16:20 по времени Астаны), согласно данным Investing.com, цена на нефть марки Brent снизилась на 0,59 % до $66 за баррель.

Цена на нефть марки WTI упала на на 0,46% до $62,48 за баррель.

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