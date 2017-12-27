Прогнозы: какими будут цены на нефть в 2018 году?

Цена на нефть – один из главных показателей «здоровья» казахстанской экономики, поскольку существенные доходы в бюджет поступают от добычи и продажи нефти. От цен на нефть также во многом зависит курс тенге к доллару США. В связи с этим немаловажно узнать – каковы ожидания экспертов по этому показателю в 2018 году.

Алексей КАЛАЧЕВ, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

На рынок нефти в 2018 году будут позитивно влиять соглашение ОПЕК+, действие которого продлено до конца будущего года, а также общий рост мировой экономики. Улучшению баланса спроса и предложения на глобальном нефтяном рынке будут мешать расширение добывающих мощностей производителей сланцевой нефти в США и рост объемов экспорта энергоносителей из этой страны.

В любом случае, настроения, царящие на нефтяном рынке в конце года, намного позитивнее, чем в его начале, и с этим положительным зарядом рынок переходит в следующий год.

Мы полагаем, что котировки нефти марки Brent останутся в растущем ценовом диапазоне, который в среднем будет ограничен $55–65 за баррель.

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Под влиянием трудно предсказуемых факторов, связанных с нестабильностью в нефтедобывающих регионах – на Ближнем Востоке и в Венесуэле, цены могут краткосрочно вылетать за пределы этого диапазона – как до $70, так и до $50 – с последующим возвратом в район $60 за баррель. Более значительные изменения маловероятны.

Вячеслав ДОДОНОВ, главный научный сотрудник КИСИ при президенте РК

– Я думаю, в 2018 году среднегодовая цена нефти Brent сложится в интервале $55–60. Основным негативным фактором для нефтяных цен будет ужесточение монетарной политики ведущими центральными банками (ожидается три повышения ставки ФРС и начало сворачивания программы количественного смягчения ЕЦБ). Рост нефтяных цен и их выход за пределы прогнозных значений может быть спровоцирован внутриполитическим кризисом в Саудовской Аравии.

Денис ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ, вице-президент – ведущий аналитик по нефтегазовому сектору стран СНГ агентства Moody’s

Мы рейтингуем компании нефтегазового сектора исходя из допущений цен на нефть в диапазоне $40–60 за баррель в 2018–2019 годах.

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Повестка ключевых событий в нефтегазовом секторе будет формироваться странами, входящими в ОПЕК+, прежде всего Россией и Саудовской Аравией, в том числе это касается возможного решения по увеличению текущей квоты в 1 млн баррелей в сутки для Ливии, что может оказать давление на цены.

Также будут интересны динамика предложения нефти со стороны США и озвучивание американскими добывающими компаниями своих планов по капзатратам и росту добычи, которая способна побить исторические рекорды. Новые рекорды сланцевых производителей из США могут помешать ценам на нефть закрепиться выше $60–65 за баррель в 2018 году. Встреча представителей ОПЕК+ летом 2018 года для обсуждения промежуточных итогов балансировки рынка нефти и подходов к возможному выходу из сделки – в случае если цены будут находиться на высоком уровне, а запасы нефти продолжат снижаться – может стать знаковой для нефтяного рынка и задаст тон динамике цен на оставшийся период.

Нурлан АШИНОВ, директор департамента аналитики АО «Казкоммерц Секьюритиз»

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По нашему мнению, цена на нефть в 2018 году не претерпит значительных изменений по сравнению с текущими значениями. Сдерживающим фактором роста цены на нефть будет увеличение добычи в США, который получит импульс благодаря росту цены на нефть в последние месяцы. Положительно же на нефть повлияли рост потребления и надлежащее исполнение договоренности со стороны участников договора ОПЕК+, которые, кстати, продлили заморозку до конца 2018 года. По нашему мнению, средняя цена нефти марки Brent в течение 2018 года будет в районе $60–61 за баррель.

Павел АФАНАСЬЕВ, директор аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана

События, влияющие на рынок углеводородов, не ограничиваются фундаментальным спросом и предложением, особенно в кратко- и среднесрочной перспективе. В этом году мы видели стабилизацию рынка нефти на фоне действующего пакта ОПЕК+ – сокращение уровня добычи вкупе с пересмотренными оценками по спросу на энергоносители в 2018 году способствуют росту цен. Ребалансировка рынка будет продолжаться как фундаментально, так и технически. Нельзя не отметить, что традиционно долларовый нефтяной рынок меняется.

Запуск нефтяных фьючерсов в Китае в юанях, пожалуй, одно из ярчайших событий, сигнализирующих о том, что постепенно нефтеюани будут аккумулироваться на счетах компаний-продавцов. Пока это только инфраструктура, но в дальнейшем (кстати говоря, вкупе с валютными свопами на китайский юань) она вполне способная занять свою нишу. Прогнозы наших экспертов варьируются в диапазоне $50–80 за баррель нефти марки Brent в 2018 году, средневзвешенная оценка к концу 2018 года составляет $65,1 за баррель. Консервативно, но неплохо.

Эльмира АРНАБЕКОВА, аналитик департамента исследований Halyk Finance

Наш прогноз по ценам на нефть основан на консенсусе аналитиков Bloomberg, который на 2018 год составляет $57 за баррель. Продление соглашения ОПЕК о сокращении объемов добычи до конца 2018 года, а также ожидаемое увеличение спроса будут благоприятно влиять на динамику цен в следующем году и, на наш взгляд, стабилизируют их. Однако риски возобновления наращивания добычи сланцевой нефти в США могут оказывать понижательное давление на котировки черного золота. В целом готовность стран ОПЕК и не-ОПЕК соблюдать договоренности по сокращению добычи в основном будут диктовать условия достижения баланса на рынке черного золота в следующем году.

Данияр ОРАЗБАЕВ, инвестиционный аналитик Freedom Finance

Нефтяные котировки складываются из множества различных переменных, из которых можно выделить несколько ключевых. Важнейшим фактором является восстановление баланса между мировым спросом и предложением как результат совместных усилий ОПЕК+ в стремлении сократить переизбыток коммерческих товарно-складских запасов нефти и нефтепродуктов в мире. Согласно докладу ОПЕК по сравнению с 2016 годом увеличение спроса на нефть в этом году составит 1,53 млн б/с, а в 2018 году – 1,51 млн баррелей в сутки.

Спрос на нефть в 2018 году будет расти за счет развивающихся стран, в частности Индии и Китая. В 2018 году основной вклад в рост предложения со стороны не входящих в ОПЕК стран внесет США, Канада, Бразилия, Казахстан, Великобритания, Гана, Конго и Австралия. Другим немаловажным фактором является недавний для отрасли феномен – мобильность нефтяного сектора США – может изменить курс движения нефти. Об этом говорит рост количества нефтяных буровых вышек в США на более, чем 40% или более 270 штук в 2017 году до 930 штук по данным Baker Hughes. Более того разные новости, относящиеся к индустрии, такие как аварии на трубопроводах, запуск или заморозка крупных нефтегазовых проектов так же будут оказывать кратковременный эффект на котировки нефти.

С учетом этих факторов мы считаем, что нефтяные котировки североморской смеси Brent будут колебаться в коридоре $58-70 за баррель в 2018. Высокий разброс в цене связан с неопределенностью относительно высокой вероятности увеличения добычи и буровой активности в США и высокой чувствительностью котировок на черное золото к новостям.