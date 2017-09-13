Валюта нал
USD 339.00 337.96
RUB 5.88 5.93
EUR 405.50 404.85
Валюта бирж
USD/KZT
340
-0.004%
EUR/KZT
407.05
-0.005%
RUB/KZT
5.88
+0.002%
EUR/USD
407.05
-0.005%
EUR/CHF
407.05
-0.005%
EUR/JPY
407.05
-0.005%
GBP/USD
451.08
-0.005%
USD/CHF
340
-0.004%
USD/JPY
340
-0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
340 407.05 5.88
-0.004% -0.005% +0.002%
Рынки
Нефть Brent
54.94
+0.012%
Нефть WTI
49.02
+0.016%
Золото
1325.6
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
996
-0.010%
Жилье Астана
968
+0.027%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
54.94 49.02 1325.6
+0.012% +0.016% -0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Россия намерена ограничить импорт сахара из Казахстана

13.09.2017 15:33   845   0

Российская Федерация прорабатывает ограничение ввоза сахара из Белоруссии и Казахстана, сообщил «Ведомостям» министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

По его словам, Казахстан и Беларусь беспошлинно импортируют сахар-сырец, перерабатывают его, а затем продают дешевый сахар, в том числе в России.

В России много своего сахара: в 2017 г. будет произведено 6,5 млн т при потреблении около 5,8 млн т (данные Минсельхоза). «С одной стороны, у нас перепроизводство сахара, излишки [700 000 т], которые мы должны вывезти. С другой – недобросовестная политика партнеров, Белоруссии и Казахстана, которые сбрасывают на наш рынок сахар из третьих стран», – отметил министр, добавив, что это давит на рынок – с начала августа по сентябрь цена упала почти вдвое: сахар подешевел с 44 до 26 руб. за 1 кг.

48 млн тонн нефти добыл Казахстан за 8 месяцев...
Казахстан в январе-августе 2017 год добыл 48,001 млн тонн нефти, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает Комитет по статист...

Из-за этого российские производители сахара работают без прибыли, сетует финансовый директор Sucden в России Глеб Тихомиров.

В результате производство российского сахара стало неконкурентоспособным, указывает Ткачев, наши предприятия в убытках – многие в предбанкротном состоянии. По его словам, Министерство сельского хозяйства должно принять ряд эффективных мер по упорядочиванию рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения).

Казахстан отвергает обвинения России по сахару

Иначе в будущем году сократятся посевные площади и ухудшится экономическая ситуация на заводах, перечисляет Ткачев: «Под угрозой продовольственная безопасность, независимость [страны] по сахару. Тем более мы сегодня серьезно думаем об экспорте, делаем первые шаги в этом направлении».

Материалы по теме

Казахстан отвергает обвинения России по сахару

48 млн тонн нефти добыл Казахстан за 8 месяцев

У обанкротившихся казахстанских агрохолдингов изымают земли

В Актобе введен в эксплуатацию первый дом, построенный по программе «Нұрлы жер»

Казахстанский автопром вытеснит китайский транспорт с рынка

В странах ЕАЭС единая таможенно-тарифная политика, напоминает сотрудник пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В Белоруссии и России при ввозе сахара-сырца действует обычная ввозная таможенная пошлина. Нулевая же пошлина в Казахстане, Киргизии и Армении связана с отсутствием там внутреннего производства, отмечает сотрудник ЕЭК, но по такой ставке они могут ввезти не больше, чем потребляет страна: всё, что сверху, облагается пошлиной по единому тарифу.

Белоруссия может компенсировать своим производителям сахара уплаченную пошлину, рассказывают два чиновника, знакомых с ходом дискуссии по этому вопросу. «Надо, чтобы все честно платили импортную пошлину и государства компаниям ее не компенсировали, тогда все будут в одинаковых условиях», – говорит гендиректор «Русагро» Максим Басов, иначе сахар надо изъять из режима свободной торговли. Представители минсельхозов Белоруссии и Казахстана на вопросы не ответили.

48 млн тонн нефти добыл Казахстан за 8 месяцев

Льготные условия импорта сахара в страны – партнеры по ЕАЭС создают «неравные условия» в странах СНГ, замечает предправления Союзроссахара Андрей Бодин. Казахстан ввозит белый сахар из Европы для производства кондитерских изделий и напитков и сахар-сырец из Бразилии и Таиланда для переработки – при наличии в России излишков это давит на рынок всего единого таможенного пространства, указывает Бодин, а Белоруссия выпускает собственный сахар с излишком и продолжает ввозить сахар-сырец.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
  • 1. Да, нравится

  • 2. Нет, не нравится

  • 3. Мне все равно

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу

  • 1. Да, нравится
    19

  • 2. Нет, не нравится
    56

  • 3. Мне все равно
    5

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу
    14

Цифра дня
1,1
трлн тенге
составил дефицит бюджета Республики Казахстан за январь-июль 2017 года
Цитата дня
EXPO 2017 оказало положительный мультипликативный эффект и дало толчок к дальнейшему развитию экономики нашей страны. Более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров и услуг на сумму 640 млрд тенге
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное