Росту цен на уголь способствует спекулятивная накрутка посредников

Отпускная цена угля с разреза или шахты незначительная. В министерстве энергетики считают, что на ее рост для конечного потребителя существенно влияют железнодорожные тарифы и «накрутки» посреднических организаций.

«Схема поставок угля от недропользователей до коммунально-бытовых потребителей показывает многоуровневую посредническую структуру, включающую в себя мероприятия по реализации оптовыми поставщиками, не имеющими материально-технической базы (складов хранения, железнодорожных подъездных путей), и осуществляющими перепродажу угля другим оптово-розничным реализаторам в различных регионах республики, вследствие чего стоимость угля у конечного потребителя увеличивается более чем в два-три раза», - пояснили в пресс-службе ведомства.

При этом было отмечено, что ценообразование на уголь, торговое регулирование и исключение посреднических структур не входят в компетенцию министерства. Закуп и распределение угля для населения в регионах относится к компетенции местных исполнительных органов.

«За 9 месяцев текущего года на внутренний рынок было поставлено 55,8 млн тонн угля, из них 40,5 млн тонн отгружено энергопроизводящим предприятиям. При этом на коммунально-бытовые нужды и населению поставлено 8,0 млн тонн, что на 1,5 млн тоннн больше, чем за соответствующий период 2016 года», - сообщает пресс-служба минэнерго.

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Между тем, по информации акимата Южно-Казахстанской области на угольных складах региона по состоянию на 5 октября имеется достаточный объем угля. К примеру, запасы угля в г. Кентау составляют 37 тыс. тонн, в г. Туркестан – 5 тыс. тонн. Стоимость углей: шубаркольские – 12,5 тыс . тг., майкубенские – 8,5 тыс. тг.

Угольные склады в Караганде заполнены, цена за одну тонну составляет от 6 тыс. тг. (сарыадырские угли) до 11 тыс. тг. (шубаркольские угли).

В Астане на двух угольных складах максимальная цена составляет 14 тыс. тг на шубаркольские угли (майкубенские угли – 8,5 тыс.тг.).

В Алматы цена за одну тонну составляет от 15 тыс. тг. (угли месторождений Каражыра) до 23 тыс. тг. (шубаркольские угли).