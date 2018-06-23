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Руководитель «Павлодарэнерго»: «Производство "зеленой" энергетики экономически невыгодно»

23.06.2018 13:10   550   0 Автор: Ирина АДЫЛКАНОВА

Производство «зеленой» энергетики экономически невыгодно, и при гиперподдержке государства это может стать «большущей проблемой». Таким мнением поделился руководитель энергокомпании, занимающейся производством и снабжением тепловой и электроэнергии в Павлодарской области, в состав которой входит три угольные ТЭЦ, Олег Перфилов.

«ГЭСы нужны. Ветровые установки. Скажу вам честно, в советские времена на заре независимости были проведены серьезнейшие исследования насчет ветровых мощностей. И у нас только два места в Казахстане, где сила ветра средняя превышает 8 м/с, которая экономически обоснована. Минимальная должна быть 5 м/с. Так вот это – Джунгарские ворота и Ерейментау. Все остальное – показуха, так как экономически невыгодно. А по солнцу перспективен только юг страны, что показывает карта солнечной активности», – говорит глава «Павлодарэнерго» Олег Перфилов.

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По его словам, зеленую энергетику поддерживает система, при которой угольные станции обязаны покупать энергию от ВИЭ (возобновляемых источников энергии) за высокую цену, неконкурентоспособную в свободном рынке. Сейчас она составляет 29 тенге за кВт/ч.

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«Расчетный финансовый центр», который покупает у всех ВИЭ и потом ее распределяет, грубо говоря, продает всем угольным источникам пропорционально их выработке энергии. По сути, чтобы все понимали, электроэнергию по 29 тенге мы с вами оплачиваем все вместе взятые, – говорит спикер. – Потому что неконкурентоспособная она сегодня на рынке. А цена взята, исходя из срока окупаемости (ветрогенераторов). Обозначили окупаемость в 25 лет, посчитали отбивку. Вентилятор мощностью 1 мегаватт, 0,5 мегаватт. А на него затраты - 2 миллиона евро и выше».

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Если продавать по конкурентной цене, окупать установку придется 40 лет. На Западе вопрос решен только благодаря поддержке государства. Что привело к неоднозначному результату для традиционных источников энергии.

«Как житель Казахстана простой – я за них ("зеленые технологии"). Но как человек, который руководит угольными станциями я не то что бы против. Считаю, что они должны быть. Но есть одна большущая проблема, которая может нас настигнуть. В Европе, когда дуют сильные ветра и очень жарко, так называемая "зеленая энергетика" приводит к тому, что традиционные станции вынуждены даже останавливаться. Это приводит к дополнительному износу оборудования, нагрузке на сети. Там начали задумываться – а правильно мы это делаем? У них доля, конечно, высокая, и нам пока это не грозит», – сказал Олег Перфилов.

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Справка:

АО «Павлодарэнерго» включает все звенья энергоснабжения Павлодарской области (генерацию, транспортировку и сбыт энергоресурсов). В ее состав входят:

Павлодарская ТЭЦ-2;
Павлодарская ТЭЦ-3;
Экибастузская ТЭЦ;
ТОО «Павлодарские тепловые сети» (тепловые сети гг. Павлодар, Экибастуз);
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»;
ТОО «Павлодарэнергосбыт».
Суммарная установленная электрическая мощность электростанциий составляет 662 МВт, по тепловой энергии установленная мощность — 2240 Гкал/ч. Основное сырье, которое используется в производстве — каменный уголь Экибастузского бассейна.
Само предприятие является частью «Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации» (АО «ЦАЭК).

Фото: Ирина АДЫЛКАНОВА

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