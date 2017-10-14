Рынок топлива: Рано бить в набат

С 1 октября 2017 года цены на АЗС страны рванули вверх. Власти страны пытаются урегулировать ситуацию с нехваткой топлива. По данным КМГ, дефицит сложился в силу объективных причин, и в первую очередь из-за поочередной остановки казахстанских НПЗ на ремонт.

Как сообщают в пресс-службе КМГ, на данный момент ежегодный ремонт НПЗ вызван именно технологическими особенностями наших заводов. Проблема в том, что проводить ремонтные работы в зимний или летний период, когда температуры достигают пиковых значений, нельзя, поскольку нарушение технологических циклов может привести вообще к аварийным остановкам НПЗ. В связи с этим, именно сейчас ведется работа, чтобы изменить сам технологический цикл и перейти на трехлетний межремонтный период. Просто подключается то самое оборудование, которое позволит выпускать топливо более высокого экологического класса, и увеличить сроки безремонтной работы.

Баланс спроса и предложений

Как бы то ни было, очевидно, что без модернизации заводов, решить проблему топливного рынка невозможно. Требования к качеству топлива с каждым годом становятся все жестче. В этой связи без модернизации НПЗ никак не обойтись.

К тому же, по сравнению с другими нефтедобывающими странами, три нефтеперерабатывающих завода, которые функционируют в Казахстане – это слишком мало для таких объемов добычи нефти и газа, которые добываются в стране. Но, при этом, в текущем году казахстанские НПЗ столкнулись с трудностями реализации готовой продукции.

Во-первых, действующие НПЗ были построены еще в советский период. Их расположение было продумано в соответствии с общей схемой НПЗ всего СССР. После обретения страной независимости, выстроенная ранее система дала сбой. Большая часть добываемого в стране черного золота уходит на экспорт, в результате чего возникла недостаточная загруженность заводов сырьем. Правда, после того, как были пересмотрены ориентиры, вопрос с обеспечением местных заводов сырьем был практически решен, но возникла другая проблема - в дополнительных нефтепроводах.

Во-вторых, в последние годы резко выросла потребность в топливе. Машин стало больше, а мощности заводов не успевают за растущим спросом. Соответственно данный разрыв поглощается за счет импорта топлива.

Во-третьих, на поверхность выходит и ценовой вопрос, который непосредственно связан с первым двумя проблемами. Из-за низких цен на топливо, ввозимое на территорию Казахстана из России, продукция казахстанских нефтеперерабатывающих предприятий оказалась вне спроса на рынке ГСМ, что повлекло частичную остановку производства на заводах по переработке.

В свое время правительство нашло решение для данной проблемы и, запретив законодательно импорт ГСМ на территорию Казахстана, урегулировало кризисную ситуацию. Однако, как отмечают эксперты рынка, глобальное решение данной проблемызаключается в уменьшении себестоимости производства бензина, а также повышении качества производимого топлива, которое на данный момент не соответствует мировым стандартам.

Здесь цифры говорят сами за себя. Стоимость бензина в РФ составляет почти 220 тенге за литр, что гораздо выше, чем цена топлива на местном рынке. Тогда как тому же КМГ приходится закупать до 30% топлива у нашего северного соседа, порой в ущерб себе. Цена бензина в Узбекистане – 305 тенге/литр, в Киргизии – 204 тенге/литр. Потому вполне понятно, что граждане наших соседних государств, предпочитают заправляться на приграничной с ними казахстанской территории, ибо в нашей стране цены за бензин в разы ниже.

В этой связи становится обоснованным, почему сегодня цены на топливо на казахстанских АЗС резко растут. Здесь уже срабатывает главный рыночный закон – баланс спроса и предложений. Пока будет спрос, цена будет увеличиваться.

Законы рынка

Что касается непосредственно деятельности КМГ по обеспечению внутреннего рынка ГСМ, то здесь стоит отметить, что компания делает все возможное, чтобы решить возникшую проблему с дефицитом топлива, хотя на деле занимает лишь 15% общеказахстанского топливного рынка. По данным компании из более 4,5 тысяч АЗС по всей стране под брендом «КазМунайГаз» работает чуть больше 340 заправок. Посему сами собой возникают вопросы: «Откуда возник стереотип о монополии?» и «Как одна компания, занимающая меньше четверти рынка, может влиять на общую ситуацию в стране?». Кроме того, вполне очевидно, что один в поле не воин, и исправить ситуацию силами лишь одной компании попросту невозможно.

По информации КМГ, казахстанский оператор не имеет никаких льгот, преференций дополнительных скидок или субсидирования от государства. В компании рассказывают, что даже во время топливного кризиса 2014 года, когда в стране тоже физически не было бензина, КМГ по поручению правительства взяла риски на себя и закупила дорогой импорт, чтобы продать его по цене, тогда установленной государством. Конечно ни о каком дополнительном «наваре» в этом случае говорить уже не приходится. Очевидно, что сеть понесла серьезные убытки, но в стране бензин был.

В тоже время, наблюдая за ситуацией можно предположить, что поскольку на АЗС КМГ заправляется большое количество компаний, то «в заначке» у нее топливо все же есть. Впрочем, как и предыдущие предположения о монополизме, данный вопрос является откровенным мифом. В первую очередь потому, что у компании есть определенные договорные обязательства, и она вынуждена их выполнять. А в условиях, когда топливо привозят немного, выход один - АЗС ограничивают отпуск топлива. Продают его так, чтобы хватило на всех.

Когда задействованы все ресурсы

Вместе с тем, восполнить недостаток топлива на казахстанском рынке помогает эксклюзивный оператор экспорта казахстанской сырой нефти на зарубежные рынки – KMG Trading, «дочка» KMG International.

Отметим, компания KMG Trading является оператором, который осуществляет экспорт сырой нефти из ресурсов КазМунайГаза, а также выполняет торговые операции на международных рынках.

На данный момент согласно информации компании, KMG Trading заключило контракт на поставку бензина марки АИ-92. «Принимая во внимание, чтоKMG Trading ранее никогда не поставляла нефтепродукты в Казахстан, были приняты всевозможные меры для организации поставок топлива в кратчайшие сроки. Причем не абсолютно без доходной основе. Т.е. компания с этих поставок не имеет никакой маржи и действует исключительно для восполнения дефицита топлива на рынке Казахстана. На сегодняшний день, KMG Trading заключил контракты на поставку бензина марки АИ-92 объемом более 35 тыс. тонн. Начало отгрузок ожидается на следующей неделе, с поставкой в различные регионы Казахстана. Помимо этого, KMG Trading ведет переговоры со своими партнерами о возможности поставок дополнительных объемов бензина и дизеля в Казахстан для стабилизации ситуации», - говорят в компании.

Информация к сведению:

Компания KMG International принадлежит полностью казахстанской нефтегазовой национальной компании КазМунайГаз. После ее приобретения в 2007-2009 гг., она превратилась в энергетическую площадку для выхода природных ресурсов из Центральной Азии на европейские профильные рынки.

В Румынии, компания KMG International владеет НПЗ Petromidia г. Нэводарь, - одним из крупнейших и самых современных нефтеперерабатывающих предприятий в Черноморском регионе, мощность переработки которого составляет 5 млн. тонн сырья в год, а также НПЗ Vega г. Плойешть и единственным заводом по производству полимеров.

Сеть АЗС Группы включает более 1000 точек продажи топлива, расположенных в Румынии, Молдове, Грузии, Болгарии, Франции и Испании.

Ее дочерняя компания KMG Trading является единым оператором, занимающимся экспортом сырой нефти из ресурсов АО НК КазМунайГаз и торговыми операциями на зарубежным рынках.