Сельское хозяйство задыхается от недостатка финансирования

Аграрному сектору Казахстана катастрофически не хватает финансирования. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев в ходе коллегии министерства сельского хозяйства.

«Нам, в целом, в эту госпрограмму надо вносить изменения для того, чтобы увеличивать потоки денег. Просто, можно сказать, сектор задыхается от недостатка финансирования», - заявил Шукеев.

Министр напомнил, что государственная программа предусматривает в целом 1 трлн тенге для сельского хозяйства, тогда как предыдущая программа развития АПК включала 1,4 трлн тенге.

«То есть, приняв программу, мы уменьшили объем финансирования почему-то. Если учесть, что у нас две девальвации прошли, то господдержка сейчас одна треть от того, что когда-то было. Банки резко снизили (кредитование). Понятное дело, кризис, понятно, что в самой отралси не все благополучно, возвратность не такая хорошая, а сейчас есть вопрос залогов, страхования и так далее. Снижается кредитование банками второго уровня. Субсидии, хотя растут, но есть неэффективность субсидий», - констатировал Умирзак Шукеев.

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Также министр подчеркнул: необходимо вводить новые инструменты для сельского хозяйства, для кредитования.

«Зерновые расписки, к сожалению, дискредитировались, сейчас нам надо новые инструменты в виде аграрных расписок, но уже все мониторим, его учет, движение, и перевести в электронный формат, чтобы все было подконтрольным», - заметил он.

«Нам надо ввести новую систему страхования, новую систему гарантирования. То есть внутри отрасли надо создать инструменты, которые позволят банкам, не опасаясь и без больших рисков, вливать деньги в сектор», - считает Шукеев.