США намерены увеличить экспорт нефти в Азию

США в ближайшие месяцы рекордно увеличат поставки в Азию в попытке отвоевать у России и картеля ОПЕК большую долю рынка, сообщает Reuters.

В июне экспортные поставки сырья из США составят 2,3 млн баррелей в сутки, из которых 1,3 млн баррелей в сутки уйдут в Азию, сказал топ-менеджер крупной американской нефтекомпании.

По данным управления энергетической информации (EIA), экспорт нефти из США две недели назад достиг пика на уровне 2,6 млн баррелей в сутки.

Поддержкой поставкам американской нефти на мировые рынки является широкий спред Brent/WTI, который в понедельник превысил уровень в $9 за баррель.

Столь ощутимая разница в цене между бенчмарком на североамериканском рынке, нефтью WTI и европейским нефтяным маркером Brent позволила азиатским переработчикам сократить закупки ближневосточного и российского сырья, считают трейдеры в Азии.

Основным импортёром американского сырья в Азии является Китай. Следом за Китаем идут Индия и Южная Корея, которые в июне получат 6 млн и 7 млн американской нефти соответственно, сказали источники, которые отслеживают продажи сырья из США в Азию.

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В то же время, несмотря на растущий аппетит Азии и Европы на американскую нефть, инфраструктура США не справляется с рекордными объёмами экспорта.

«Сланцевая нефть в последние годы отбирала рынок у ОПЕК. За счёт недостаточно развитой инфраструктуры (в США) картель вернёт утраченную долю, но временно», – говорится в аналитической заметке Wood Mackenzie.