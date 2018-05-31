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Строительство курорта «Кок-Жайлау» не должно превысить $200 млн

31.05.2018 17:54   2146   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Строительство курорта «Кок-Жайлау» не должно превысить $200 млн. Об этом рассказал директор строительной компании «Almaty Moutain Resorts» Наиль Нуров в рамках презентации проекта «Кок-Жайлау», передает корреспондент Kursiv.kz.

«Мы видим что в СМИ постоянно в качестве спекулятивной темы используется цифра $1,5 млрд, эта цифра из проекта 2012-2014 года. И это используется применительно к нам, поэтому мы для себя решили, что все-таки мы все равно имеем некоторые ориентиры. И ориентируем естественно своих разработчиков. Мы бы хотели, чтобы стоимость строительства курорта не превысила $200 млн. Это включает строительство канатных дорог, всей  инфраструктуры», - рассказал Наиль Нуров. 

Основным источником финансирования курорта рассматриваются средства из местного и республиканского бюджета.  

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«Тем не менее, мы сегодня не закрываем двери перед инвесторами. Мы не говорим, что это бюджетный проект», - отметил он.

Говоря о статусе проекта, спикер отметил, что в середине июня планируется  закончить технико-экономическое обоснование проекта, общественные слушания, экспертиза.

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«Если мы будем убедительными, то, я думаю, что мы сможем в конце этого года перейти к фазе проектирования, эта фаза займет более года», - пояснил спикер.

Ожидается, что до конца 2019 года будет  закончена проектно сметная документация. И в начале 2020 года уже начнется строительство курорта, первую очередь которого планируется завершить в 2022 году.

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