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Сжиженный нефтяной газ подорожал в Казахстане

08.01.2018 15:00   1286   0

Цена на сжиженный нефтяной газ (СНГ) на период с 1 января по 31 марта 2018 года повысилась на 10%, до 38 701,67 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость, сообщил и.о. руководителя областного управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Тимур Садвакасов.

Текущая цена  – 330,13/$1.

"После приказа министерства энергетики Республики Казахстан "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке" N423 от 5 декабря 2017 года цена на сжиженный нефтяной газ (СНГ) на период с 1 января по 31 марта 2018 года повысилась на 10%, то есть 38 701,67 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость, цена на автозаправках варьируется от 52 (АЗС "КазМунайГаз") до 60 тенге (в зависимости от района)", – пояснил Садвакасов на брифинге.

В Мангистауской области цена на СНГ на АЗС увеличилась на 16,5%.

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Т. Садвакасов также отметил, что, согласно плану поставки сжиженного газа на внутренний рынок Казахстана на январь 2018 года, министерством энергетики на Мангистаускую область выделено 13 540 тонн газа и 1 тыс. тонн поставки сжиженного газа с АО "СНПС-Актобемунайгаз".

В Минэнерго прокомментировали повышение предельной цены на сжиженный нефтяной газ

"Отпускная цена на Казахском газоперерабатывающем заводе города Жанаозен повысилась на 10% (...). Кроме того, согласно созданной с 1 января 2018 года газосетевой компании, 6,5% стоимости пойдут на оплату услуг по газораспределению", – рассказал директор ТОО "КазГПЗ" Накберген Тулепов.

Он пояснил, что ранее с завода отпускали газ напрямую предпринимателям. Сегодня по закону это можно делать только через газосетевую организацию.

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"В настоящее время в регионе действует две газораспределительные компании. Ранее была одна – это ТОО "КазМунайГаз Онимери", но она не распределяла топливо другим предпринимателям, а реализовывала его через свои автозаправочные станции. В этой связи КазГПЗ напрямую приходилось работать с индивидуальными предпринимателями, вплоть до нарушения этого закона. Поэтому руководством области было принято решение о том, что надо создать аккредитованную газосетевую организацию", – рассказал Н. Тулепов.

Сейчас КазГПЗ производит в месяц 13,5-14,5 тыс. тонн газа. Из них 4 тыс. отправляются на заправки компании "КазМунайГаз". Остальные – через газосетевую организацию "SK LTD KZ".

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"С января мы подписали контракт с КазГПЗ на поставку 9 тыс. тонн газа. До этого работали в пилотном режиме – по 500 тонн, потом по тысяче тонн брали. У нас есть своя газонакопительная станция. Там и отпускаем для розничных сжиженный газ реализаторам", – говорит директор газосетевой организации Бауыржан Утаров.

По данным департамента внутренних дел Мангистауской области, количество зарегистрированных автотранспортных средств, использующих сжиженный нефтяной газ в виде топлива, на 1 января 2018 года составляет 88 513 единиц, что на 10% больше 1 января 2017 года.

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