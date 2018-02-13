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«Тенгизшевройл» увеличил объем добычи нефти на 4,1% в 2017 году

13.02.2018 14:10   518   0

Нефтекомпания «Тенгизшевройл» (ТШО) в 2017 году добыла 28,7 млн тонн сырой нефти (229 млн баррелей). Об этом сообщил генеральный директор ТШО Тэд Этчисон на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в прошлом году ТШО достиг еще одного рекордного показателя добычи нефти - 28,7 млн тонн.

В 2016 году ТШО добыла 27,56 млн тонн сырой нефти. Таким образом, в отчетном периоде объем добычи вырос на 4,1%.

Нефтекомпания реализовала за 2017 год 1,38 млн тонн сжиженного газа и 7,45 млрд кубических метров сухого газа (за 2016 год прошлого года эти показатели были на уровне 1,35 млн тонн и 7,21 млрд кубометров).

За год ТШО реализовала 2,49 млн тонн серы (2,33 млн тонн годом ранее).

Кроме того, как сообщил Тэд Этчисон, прямые финансовые выплаты ТШО в 2017 году составили $8,5 млрд.

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«Как вы знаете, цена на нефть более чем три года назад резко упала на мировых рынках, что обусловило сокращение выплат Казахстану с 2015 года, однако в 2017 году показатели были намного лучше», - сказал Тэд Этчисон.

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В 2016 году сумма прямых выплат ТШО составила $4,7 млрд. Таким образом, в отчетном периоде выплаты увеличились в 1,8 раза.

По его словам, всего с 1993 года по 31 декабря 2017 года прямые финансовые выплаты ТШО Казахстану составили $125 млрд, включая заработную плату казахстанским сотрудникам, закупки товаров и услуг отечественных товаропроизводителей и поставщиков, платежи государственным предприятиям, выплаты дивидендов казахстанскому партнеру, а также в виде налогов и роялти, перечисляемых в государственный бюджет.

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Согласно информации, с января по декабрь 2017 года ТШО приобрел товары и услуги казахстанских поставщиков на сумму более $2,5 млрд. С момента работы в Казахстане (с 1993 года) компания закупила товаров и услуг казахстанских поставщиков на $24 млрд.

Справка:

«Тенгизшевройл» разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана.

Участниками ТОО «Тенгизшевройл» являются Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию «КазМунайГаз» (20%), а также российско-американское СП LUKArco (5%). Компания работает с 1993 года.

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