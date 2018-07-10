Туристические объекты Казахстана вошли в список «особой привлекательности»

Во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности включены башня «Астана-Байтерек», крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта высокогорный каток – Медеу, центральная мечеть «Нур Астана».

На Форуме Мэров городов Стран Шелкового пути 2-3 июля, 2018 года в столице Республики Казахстан городе Астана объявлены новые имена туристических объектов из Республики Казахстан включенные во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности.

В работе форума приняли участие более 2 тысяч участников из более 60 стран, в том числе 70 мэров из стран Шелкового пути, 30 политических лидеров, 200 крупных торгово-промышленных палат и транснациональных компаний мира, более 150 зарубежных спикеров и модераторов.

В рамках торжественных мероприятий форума Генеральный секретарь Евразийской организации экономического сотрудничества Владимир Пискурев от имени Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма, вручил Мэру (Акиму) Астаны Асету Исекешеву Международный сертификат, подтверждающий включение самой главной и узнаваемой достопримечательности города Башни «Астана-Байтерек» во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности.

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Также сертификаты, подтверждающие включение во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности, были вручены Наибу Имаму Центральной Мечети Астаны «Нур Астана» Серикбаю Адилхану Иманалиевичу и руководству высокогорного комплекса для зимних видов спорта «Медеу» (Алматы).

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