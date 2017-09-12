У обанкротившихся казахстанских агрохолдингов изымают земли

В МСХ сообщили, что земли трёх крупных агрохолдингов «Алиби», «Иволга» и «КазЭкспортАстык» продолжают изымать в пользу государства и БВУ.

Согласно нормам земельного законодательства, у БВУ есть 6 месяцев для возделывания отобранных участков. В противном случае земля перейдёт в государственную собственность.

«Если земли сельхозназначения не используются по назначению, то по статьям 91, 92 Земельного кодекса она изымается в судебном порядке. С момента, как они переходят в собственность банка, если банк взыскивает с них задолженность, у нас применяются нормы в Земельном кодексе, и банк в течение 6 месяцев либо их реализовывает, либо мы изымаем в государственную собственность», - рассказала руководитель управления и развития земельных отношений и землеустройства Минсельхоза Жанара Каражанова в ответ на вопрос informburo.kz на брифинге в СЦК.

Она также отметила, что при выявлении неиспользованных земель сельхозназначения - применяются меры взыскания со стороны местных исполнительных органов.

В Актобе введен в эксплуатацию первый дом, построенный по программе «Нұрлы жер»

Жанара Каражанова подчеркнула, что таких фактов у всех обанкротившихся холдингов множество.

При этом точные данные по неиспользованным землям спикер не назвала.

Напомним, 3 февраля 2017 года на расширенном заседании Правительства глава Казахстана поручил министру сельского хозяйства, вице-премьеру Аскару Мырзахметову разобраться с многомиллионными долгами аграрных холдингов.

Таким образом, после указа президента республики все три агрохолдинга прошли проверку со стороны специальной комиссии МСХ.

Стоит отметить, на сегодняшний день совокупный долг холдингов «Алиби», «Иволга» и «КазЭспортАстык» перед банками составляет 4,6 млрд долларов.