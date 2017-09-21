Узбекистан заинтересован в поставках нефти из РК

Узбекистан заинтересован в поставках казахстанской нефти в объеме до 2 млн тонн в год для обеспечения Джизакского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), говорится в рамочном соглашении между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики.

В частности, согласно документу, узбекская сторона выражает заинтересованность в поставках нефти казахстанского происхождения в объеме до 2 млн тонн в год для обеспечения Джизакского НПЗ.

При этом казахстанская сторона в рамках национального законодательства окажет содействие в поставках нефти казахстанского происхождения в объеме до 2 млн тонн в год при наличии экономической целесообразности для хозяйствующих субъектов РК. Стороны поддерживают осуществление поставок нефти российского происхождения в Узбекистан по территории Казахстана до нефтеналивного пункта «Шагыр» и далее железнодорожным транспортом в направлении Узбекистана в объеме до 1 млн тонн в год.

Также оба государства поддерживают необходимость развития нефтетранспортной инфраструктуры для обеспечения поставок нефти российского и казахстанского происхождения в Республику Узбекистан через территорию Республики Казахстан в объеме до 5 млн тонн в год, в том числе строительство магистрального нефтепровода Шымкент-Джизак, указывается в тексте. Две страны договорились о возможных сроках и объемах транспортировки нефти в Узбекистан через территорию Казахстана: до 0,2 млн тонн в 2017 году; до 1 млн тонн ежегодно в 2018-2020 годах; до 5 млн тонн с 2021 года.

В целом, Казахстан заинтересован в поставках собственных нефтепродуктов в Узбекистан, подчеркивается в документе. В свою очередь узбекская сторона обеспечит недискриминационный доступ на территорию Узбекистана и окажет содействие казахстанской стороне в маркетинге нефтепродуктов казахстанского происхождения на территории РУ и сопредельных государств.

При этом государства договорились развивать:

- совместный маркетинг нефтепродуктов на внутреннем рынке Узбекистана и внешних рынках сбыта, полученных после переработки российской и казахстанской нефти на узбекских НПЗ, в том числе на Джизакском НПЗ;

- логистику нефтепродуктов на внешние рынки сбыта, в том числе с использованием логистической инфраструктуры казахстанской стороны.