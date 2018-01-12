В 2017 году сельхозпроизводство в Казахстане выросло на 2,9%

В 2017 году производство сельскохозяйственной продукции в Казахстане составило 4,097 трлн тенге, что на 2,9% больше показателя за 2016 год, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Продукции животноводства произведено на 1,8 трлн тенге (рост на 3,9%), растениеводства - на 2,278 трлн млрд тенге (рост на 2,2%).

На 1 января 2018 года зарегистрировано увеличение поголовья крупного рогатого скота по сравнению с 2016 годом на 5,2%, до 6 млн 745,4 тысяч голов.

Поголовье коз сократилось на 0,8%, до 2 млн 281,8 тысяч голов, свиней - на 1,8%, до 819,4 тысяч голов.

Поголовье лошадей выросло на 6%, до 2 млн 395 тысяч голов, овец - на 0,8%, до 16 млн 18,8 тысяч голов, птицы - на 8,6%, до 40 млн 102,1 тысяч.