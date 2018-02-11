В 2017 году в Атырауской области добыли 42,3 млн тонн нефти

5.6 трлн тенге составил объем промышленной продукции Атырауской области в 2017 году. За год в регионе было добыто 42, 3 млн тонн нефти.

«Объем производства промышленной продукции за 2017 год составил 5 676,1 млрд тенге, индекс физического объема - 120,8%. Доля региона в республике составила 25,1%.В горнодобывающей промышленности произведено продукции на сумму 5 121,4 млрд тенге. За год в регионе добыто 42,3 млн тонн нефти и 20,9 млрд куб. метров попутного нефтяного газа. Для сравнения это 125,6% и 131,3% к уровню 2016 года», - сообщили в областном акимате.

Как отмечается, за год ТОО «Тенгизшевройл» добыло 28,7 млн тонн нефти, или 104,1% к уровню 2016 года, попутного нефтяного газа - 15,7 млрд куб. метров (104,4%).

В АО «Эмбамунайгаз» добыча нефти составила 2,8 млн тонн (100,3%), газа - 199,7 млн куб. метров (104,5%).

Компания НКОК добыла 8,3 млн тонн нефти и 4,9 млрд куб. метров газа.

В обрабатывающей промышленности объем промышленной продукции составил 491,9 млрд тенге, или 102,8% к показателям 2016 года.