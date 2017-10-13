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В 2018 году по системе КТК Казахстан отправит 58,7 млн тонн нефти

13.10.2017 12:43   819   0

В следующем году по системе  Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) Казахстан отправит 58,7 млн тонн нефти.

Как отметил генеральный директор КТК Николай Горбань, на 2018 год предварительные заявки нефтяных компаний составили 67 млн 460 тыс. тонн нефти, из которых 58 млн 772 тыс. тонн – казахстанской и 8 млн 688 тыс. тонн – российской нефти.

«За 9 месяцев 2017 года по КТК до Новороссийска уже прокачено 5,2 млн тонн кашаганской нефти,  7,86 млн тонн нефти Карачаганака и 21 млн 432 тыс. тонн сырья с Тенгизского месторождения», - цитирует МИА «Казинформ» гендиректора КТК.

Напомним, на сегодняшний день КТК ввел в эксплуатацию новую нефтеперекачивающую станцию, построенную в поселке Аккистау Атырауской области. Кроме того, в рамках расширения КТК была построена новая нефтеперекачивающая станция А-НПС-3А. Теперь пропускная способность системы увеличилась с 28 до 67 млн тонн  в год.

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Справка:

Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами,  позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

В Казахстане могут быть обнаружены новые нефтегазовые месторождения

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составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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