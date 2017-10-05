В Акимате Алматы прокомментировали ситуацию с дефицитом бензина

Ситуацию с дефицитом бензина прокомментировал заместитель акима Алматы Алмас Мадиев.

«В связи со сложившимся дефицитом ГСМ в Алматы акиматом совместно с Министерством энергетики РК принят ряд конкретных мер для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Сегодня в городе операционный запас составляет 15 тыс. тонн бензина на сетевых ресурсах «Гелиос», «Синойл» и «Казмунайгаз». Этот объем способен обеспечить город на 8-10 дней. При этом на мелких розничных сетях операционный запас рассчитан на 2-3 дня», - сказал Алмас Мадиев.

По его словам, министерство энергетики обещало городским властям обеспечить дополнительный объем топлива.

«Совместно с Комитетом по регулированию естественных монополий акимат проведет рейды по наличию остатков топлива, чтобы заправки не держали его на складах, а своевременно обеспечивали население бензином», - заявил замакима.

Сегодня стало известно о том, что на алматинских АЗС бензин марки АИ-92 выдают по талонам, а на некоторых бензин этой марки просто отсутствует.