В Актобе ежедневно растет очередь за бесплатной землей

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель отдела по земельным отношениям Ушкын Мынбаев, если в прошлом году в очереди за участками состояло 128 тысяч человек, то в этом году 131 тысяча, причем ежедневно этот список пополняетмя на 100-150 человек.

"В основном очередь пополняется за счет молодежи, которая получив удостоверения личности, тут де встает в очередь. Ежедневно мы принимаем по 100-150 заявлений. Это несмотря на то, что с 2004 года мы выдали 14600 участков, в том числе 10 тысяч в прошлом году", - рассказал он. В этом году актюбинцам выдадут еще 10 тысяч участков очередникам 2006-2007 года.

Однако главное не только получить участок, но и успеть за 2 года построить на нем дом, только тогда земля перейтет в частную собственность. К примеру в Актобе было выявлено 462 неиспользованных земельных участка, владельцам которых по словам Мынбаева, выданы предписания освоить землю до осени 2018 года. Иначе- земля будет изьята и перераспределена среди очередников.