В Алматинской области дан старт строительству БАКАД

В Алматинской области дан старт строительству Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД). Проект предусматривает строительство объездной автомобильной дороги вокруг Алматы протяженностью 66 километров по I-технической категории с шестиполосным движением, передает Sputnik Казахстан.
Как отметил первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, стоимость проекта составила около 180 млрд тенге. Ожидается, что дорогу введут в эксплуатацию через 4 года.
«Разрешите вас поприветствовать на таком важном событии, как запуск проекта по строительству Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги. Проект имеет важное значение для экономики Казахстана. Это самый крупный проект, который реализуется с использованием механизма государственно-частного партнерства», - сказал Аскар Мамин на торжественной церемонии запуска в Алматинской области.
Председатель комитета автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию РК Мереке Пшембаев отметил, что консорциум, включающий турецкую и южно-корейскую компании, будет эксплуатировать проект в течение 15 лет.
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«В рамках платности мы планируем собрать порядка 208 млрд тенге», - сказал Мереке Пшембаев.
По словам акима Алматинской области Амандыка Баталова, в период строительства БАКАД будет создано более трех тысяч рабочих мест, из которых более 90% будет привлечено из местного населения. После завершения проекта около двух тысяч рабочих мест будет создано на постоянной основе для обслуживания проекта.
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«Завершение БАКАД даст импульс экономики области, потому что будет привлечено около 300 млрд тенге инвестиций. Это даст мультипликативный эффект для малого и среднего бизнеса. Развитие придорожного сервиса, транспортно-логистических терминалов вдоль него, улучшится доступ к рынкам для промышленных предприятий. Учитывая, что в этой области у нас развит туризм, то и развитие туркластера, особенно по летним и зимним видам спорта», - отметил аким области.
Он также подчеркнул, что акимат области для проекта принял все меры, своевременно высвободив более 700 земельных участков. Также решены вопросы размещения бетонных и асфальтовых заводов, их подключение к коммуникациям.
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Как ожидается, БАКАД даст возможность снизить транспортный поток в черте города Алматы, уменьшить количество транзитного автотранспорта, улучшить экологическую обстановку. Дорога пройдет по территориям Карасайского, Илийского и Талгарского районов Алматинской области.