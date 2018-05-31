В Алматинской области дан старт строительству БАКАД

В Алматинской области дан старт строительству Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД). Проект предусматривает строительство объездной автомобильной дороги вокруг Алматы протяженностью 66 километров по I-технической категории с шестиполосным движением, передает Sputnik Казахстан.

Как отметил первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, стоимость проекта составила около 180 млрд тенге. Ожидается, что дорогу введут в эксплуатацию через 4 года.

«Разрешите вас поприветствовать на таком важном событии, как запуск проекта по строительству Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги. Проект имеет важное значение для экономики Казахстана. Это самый крупный проект, который реализуется с использованием механизма государственно-частного партнерства», - сказал Аскар Мамин на торжественной церемонии запуска в Алматинской области.

Председатель комитета автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию РК Мереке Пшембаев отметил, что консорциум, включающий турецкую и южно-корейскую компании, будет эксплуатировать проект в течение 15 лет.

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«В рамках платности мы планируем собрать порядка 208 млрд тенге», - сказал Мереке Пшембаев.

По словам акима Алматинской области Амандыка Баталова, в период строительства БАКАД будет создано более трех тысяч рабочих мест, из которых более 90% будет привлечено из местного населения. После завершения проекта около двух тысяч рабочих мест будет создано на постоянной основе для обслуживания проекта.

«Завершение БАКАД даст импульс экономики области, потому что будет привлечено около 300 млрд тенге инвестиций. Это даст мультипликативный эффект для малого и среднего бизнеса. Развитие придорожного сервиса, транспортно-логистических терминалов вдоль него, улучшится доступ к рынкам для промышленных предприятий. Учитывая, что в этой области у нас развит туризм, то и развитие туркластера, особенно по летним и зимним видам спорта», - отметил аким области.



Он также подчеркнул, что акимат области для проекта принял все меры, своевременно высвободив более 700 земельных участков. Также решены вопросы размещения бетонных и асфальтовых заводов, их подключение к коммуникациям.

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Как ожидается, БАКАД даст возможность снизить транспортный поток в черте города Алматы, уменьшить количество транзитного автотранспорта, улучшить экологическую обстановку. Дорога пройдет по территориям Карасайского, Илийского и Талгарского районов Алматинской области.