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В Алматы стали меньше покупать и продавать жилье

12.06.2018 16:43   717   0

В Алматы снижается количество сделок с жильём. По информации Комитета по статистике РК, в мае текущего года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года количество операций уменьшилось на 5,3%. В то же время в Астане этот показатель увеличился на 29%, пишет Krisha.kz.

Также в мае по сравнению с прошлым месяцем в Алматы отмечен спад (-10,2%), в столице небольшое увеличение (+0,8%).

Что касается других регионов, то меньше продавать и покупать (май 2018-го к маю 2017-го) стали в ЗКО (-4,6%) и Кызылординской области (-1,2%). В остальных же областях зафиксирован рост: максимум — в Мангистауской (+36,5%) и Восточно-Казахстанской (+20.3%).

В целом по стране прирост за год по сделкам составил 11,3%.

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С начала года в РК зафиксировано 95 264 сделки. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2017-го их количество снизилось на 5,6%.

Что касается динамики за месяц, то в мае казахстанцы продавали и покупали жильё 22 355 раз, что на 1,5% больше, чем в апреле.

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По итогам мая лидерами по количеству операций с жилой недвижимостью стали Астана (3 355 сделок), Алматы (2 776) и Карагандинская область (2 287). Аутсайдерами — Атырауская (513), Кызылординская (569) и Западно-Казахстанская (709) области.

Из 22 355 заключённых в мае сделок 15 480 приходится на квартиры, 6 875 — на частные дома.

Фото: shutterstock.com

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