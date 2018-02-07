В январе Казахстан сократил добычу угля на 7%

За январь 2018 года в Казахстане добыли 9,3 млн тонн угля, сообщила пресс-служба Минэнерго.

В январе 2017 года было добыто 10,003 млн тонн угля. Таким образом, добыча угля сократилась на 7%.

Ряд угледобывающих предприятий в январе увеличил объем добычи угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: ТОО «Богатырь Комир» - на 222,1 тыс. тонн (на 6%), АО «Каражыра» - на 76,1 тыс. тонн (на 11,8%), разрез «Восточный» - на 71,9 тыс. тонн (на 5,2%), ТОО «Шубарколь Премиум» - на 35 тыс. тонн (на 36,4%), указано в сообщении.

За январь 2018 года на энергетику отгружено 6,7 млн тонн, на коммунально-бытовые нужды и населению - 838,6 тыс. тонн.

Отметим, основными регионами, где добывается уголь, являются Павлодарская (на севере), Карагандинская (в центре) и Восточно-Казахстанская области.