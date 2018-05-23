В Астане состоялся первый аукцион по проектам ВИЭ

23 мая 2018 года запущена система аукционных торгов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), передает корреспондент Kursiv.kz.

Как сообщили в Министерстве энергетики РК, первый аукцион состоялся для Северной зоны (Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области) по отбору проектов ветроэлектростанций суммарной мощностью 20 МВт.

К настоящему моменту времени получено 9 заявок от казахстанских компаний, единичной мощностью проектов от 2 до 7 МВт. Суммарный объем заявок составляет 40,7 МВт. Стартовая цена на аукционе составила 22,67 тенге. В течение 3-х часовой сессии предложенный диапазон тарифов составил от 22,67 тенге до 18 тенге.

«Аукцион признан состоявшимся, т.к. представлено более 3 участников и более 150% закупаемой мощности, согласно Правил организации и проведения аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ», - говорится в собщении.

Как отмечается в письме, в аукционе в качестве наблюдателей участвовали представители Министерства энергетики РК, неправительственного сектора и международных организаций. Наблюдатели отмечают полную прозрачность работы электронной торговой системы организатора аукциона – АО «КОРЭМ».

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По итогам электронных торгов победителями определены следующие участники:

- КТ «Зенченко и К» на 2 МВт с ценой 18 тенге

- ТОО «Вичи» на 7 МВт с ценой 18,01 тенге

- «VentumEnergy» на 4.95 МВт с ценой 18,99 тенге

- ТОО «EastWindEnergy» на 4,95 МВт с ценой 19,99 тенге

- ТОО «Иван Зенченко» на 2 МВт с ценой 22,53 тенге.

Сттоит отметить, следующий аукцион пройдет 24 мая 2018 года. Организатором аукционных торгов определен АО «КОРЭМ».

Справка:

С 23 мая по 7 июня и с 3 по 18 октября т.г. в Казахстане планируется проведение первых международных аукционных торгов по отбору проектов возобновляемых источников энергии.

Аукционные торги, являясь одним из этапов планомерного развития возобновляемых источников энергии, направлены на отбор наиболее эффективных проектов и формирование рыночных конкурентных цен на электрическую энергию, производимую объектами ВИЭ.

Согласно Правилам организации и проведения аукционных торгов (приказ МЭ РК №466 от 21.12.2018г.) Министерством сформирован График аукционных торгов.

Согласно утвержденного Министерством Графика аукционных торгов, в текущем году планируется проведение аукционных торгов в объеме 1 000 МВт установленной мощности, с разбивкой по типам электростанций:

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- солнечные электростанции – 290 МВт;

- ветровых электростанций – 620 МВт;

- гидроэлектростанций – 75 МВт;

- Био ЭС - 15 МВт.