В инфраструктуре Лисаковска применяют солнечные батареи

Для пропаганды политики энергосбережения в центре Лисаковска смонтирована стела, посвященная международной выставке «ЭКСПО - 2017», по периметру которой расположены 20 столбовых светильников с солнечными батареями.

Аким города Лисаковск Алмат Исмагулов поделился опытом энергоэффективности.

В ходе своего выступления на брифинге глава города напомнил, что в 2013 году Лисаковск в числе первых из городов Казахстана вступил в «Соглашение Мэров» и в 2015 году подписал меморандум о взаимном сотрудничестве с ПРООН.

Он отметил, что в Лисаковске, согласно подписанному меморандуму, должна развиваться политика на основе принципов устойчивой энергетики. То есть, город должен обеспечить к 2020 году сокращение выбросов углекислого газа на 20% путем повышения энергоэффективности и инвестиций в альтернативные источники энергии.

«Для пропаганды политики энергосбережения смонтирована стела, посвященная международной выставке «ЭКСПО - 2017» По периметру стелы расположены 20 столбовых светильников с солнечными батареями. Столбовые светильники с солнечными батареями включаются автоматически с наступлением сумерек и выключаются автоматически с наступлением рассвета»,- цитирует МИА «Казинформ» Алмата Исмагулова.

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Кроме этого, в городе пилотно установлен автономный комплекс «Пешеходный переход», который также работает на солнечных батареях.

По словам акима, в городе модернизировали и уличное освещение.

«Если в 2012 году в Лисаковске насчитывалось всего 782 энергоэффективных светильника уличного и дворового освещения, то с учетом проектов этого года их количество увеличится в 2,3 раза до 1840 светильников. При этом 1 130, или 62%, это современные энергосберегающие», - рассказал Алмат Исмагулов.

Он добавил, что на сегодняшний день, экономия потребления энергии за год из расчета на один светильник в сравнении с 2012 годом составляет 98 кВт в год, или 179 910 кВт в год на все светильники.

«Разница потребления электроэнергии в 2012 и 2017 годах составила 98 кВт на 1 лампу, и экономия на общее количество ламп в 2017 году ожидается 179 830 кВт в год, или 2,99 млн тенге»,- пояснил Алмат Исмагулов.

Как отметил аким Лисаковска, в планах у города - дальше развивать тему энергосбережения и внедрения ВИЭ.

«В частности, нами предложено в рамках инструментов ПРООН рассмотреть возможность инвестирования в проекты бюджетного сектора города, где имеется большой потенциал для энергосбережения. К примеру, из 31 бюджетных организаций города Автоматизированный тепловой пункт (АТП) установлен только в СШ №1. Имеется потребность установки Смарт-АТП в учреждениях образования, социальной сферы, здании акимата Лисаковска. Так, в рамках ГЧП предусмотрена установка АТП в 6 школах и 5 детских садах города на сумму 18 млн. тенге, что в последующем приведет к экономии порядка 6 млн. тенге ежегодно», - разъяснил Алмат Исмагулов.

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В рамках работы по увеличению энергоэффективности в городе планируется модернизировать систему освещения в детских садах и школах города. А в 2017 году модернизируют насосное оборудование на «Лисаковскгоркоммунэнерго» на сумму более 200 млн тенге.