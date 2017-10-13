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В инфраструктуре Лисаковска применяют солнечные батареи

13.10.2017 12:28   910   0

Для пропаганды политики энергосбережения в центре Лисаковска смонтирована стела, посвященная международной выставке «ЭКСПО - 2017», по периметру которой расположены 20 столбовых светильников с солнечными батареями.

Аким города Лисаковск Алмат Исмагулов поделился опытом энергоэффективности.

В ходе своего выступления на брифинге глава города напомнил, что в 2013 году Лисаковск в числе первых из городов Казахстана вступил в «Соглашение Мэров» и в 2015 году подписал меморандум о взаимном сотрудничестве с ПРООН.

Он отметил, что в Лисаковске, согласно подписанному меморандуму, должна развиваться политика на основе принципов устойчивой энергетики. То есть, город должен обеспечить к 2020 году сокращение выбросов углекислого газа на 20% путем повышения энергоэффективности и инвестиций в альтернативные источники энергии.

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«Для пропаганды политики энергосбережения  смонтирована стела, посвященная международной выставке «ЭКСПО - 2017» По периметру стелы расположены 20 столбовых светильников с солнечными батареями. Столбовые светильники с солнечными батареями включаются автоматически с наступлением сумерек и выключаются автоматически с наступлением рассвета»,- цитирует МИА «Казинформ» Алмата Исмагулова.

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Кроме этого, в городе пилотно установлен автономный комплекс «Пешеходный переход», который также работает на солнечных батареях.

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По словам акима, в городе модернизировали и уличное освещение.

«Если в 2012 году в Лисаковске насчитывалось всего 782 энергоэффективных светильника уличного и дворового освещения, то с учетом проектов этого года их количество увеличится в 2,3 раза до 1840 светильников. При этом 1 130, или 62%, это современные энергосберегающие», - рассказал Алмат Исмагулов.

Он добавил, что на сегодняшний день, экономия потребления энергии за год из расчета на один светильник в сравнении с 2012 годом составляет 98 кВт в год, или 179 910 кВт в год на все светильники.

«Разница потребления электроэнергии в 2012 и 2017 годах составила 98  кВт на 1 лампу, и экономия на общее количество ламп в 2017 году ожидается 179 830 кВт в год, или 2,99 млн тенге»,- пояснил Алмат Исмагулов.

Как отметил аким Лисаковска, в планах у города - дальше развивать тему энергосбережения и внедрения ВИЭ.

«В частности, нами предложено в рамках инструментов ПРООН рассмотреть возможность инвестирования в проекты бюджетного сектора города, где имеется большой потенциал для энергосбережения. К примеру, из 31 бюджетных организаций города Автоматизированный тепловой пункт (АТП) установлен только в СШ №1. Имеется потребность установки Смарт-АТП в учреждениях образования, социальной сферы, здании акимата Лисаковска. Так, в рамках ГЧП предусмотрена установка АТП в 6 школах и 5 детских садах города на сумму 18 млн. тенге, что в последующем приведет к экономии порядка 6 млн. тенге ежегодно», - разъяснил Алмат Исмагулов.

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В рамках работы по увеличению энергоэффективности в городе планируется  модернизировать систему освещения в детских садах и школах города. А в 2017 году модернизируют насосное оборудование на «Лисаковскгоркоммунэнерго» на сумму более 200 млн тенге.

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Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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