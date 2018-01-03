В каких областях Казахстана в новом году поднимут цены на газ?

В 2018 году подорожает газ для жителей четырех областей Казахстана. Об этом сообщил Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.

«АО «КазТрансГаз Аймак» обратилось в КРЕМЗК и ПП с уведомлением о предстоящем повышении цен розничной реализации товарного газа для потребителей Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей с вводом в действие с 1 января 2018 года», - говорится в письме за подписью заместителя председателя Комитета Асана Дарбаева.

Как отмечается в сообщении, основанием для повышения отпускной цены является изменение утвержденных в соответствии с законодательством РК о естественных монополиях предельных уровней тарифов на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам АО в Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях, а также увеличение затрат АО по розничной реализации товарного газа - рост стоимости сырья и материалов, услуг сторонних организаций и других услуг.

«При утверждении тарифов субъектов естественных монополий уполномоченный орган руководствуется законодательством РК о естественных монополиях, согласно которому в тарифы включаются только экономически обоснованные непосредственно задействованные при оказании услуг затраты», - говорится в письме.

Цена на нефть превысила $67

При этом, как отмечается в сообщении, уровень тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения зависит от многих факторов, складывающихся как на мировом рынке, так и на внутреннем. Изменение тарифов на услуги субъектов естественных монополий, в большинстве случаев, это следствие изменения цен на конкурентном рынке.

Таким образом, уровень таких тарифов зависит от стоимости электрической энергии, горюче-смазочных материалов, сырья и материалов, запчастей, ремонтных работ и других.