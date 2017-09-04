В Карагандинской области наблюдается дефицит бензина

В Карагандинской области наблюдается нехватка бензина, острый дефицит отмечен в Жезказгане, Сатпаеве и Улытауском районе.
Как сообщил на аппаратном совещании в Караганде аким Жезказгана Батырлан Ахметов, в резерве имеется лишь десятидневный запас бензина.
"Даже по талонам перестали отпускать бензин. Одному водителю даем только 20 литров", - сообщил аким Жезказгана.
По словам заместителя акима Карагандинской области Алмаса Айдарова, причиной дефицита топлива стало закрытие нефтеперерабатывающих заводов на плановый ремонт.
"Нефтеперерабатывающие заводы в Атырау и Павлодаре ремонтируются в плановом порядке. Запас на нефтебазах в Караганде имеется, но в связи с затяжными праздниками отдаленные города Жезказган, Сатпаев, Улытау не заявили о своих потребностях суточной нормы. Не договорились о поставках. Компания "КазМунайГаз" в праздничные дни не работала", - сказал Алмас Айдаров.
Аким области Ерлан Кошанов объявил замечание Батырлану Ахметову.
"Даю вам сутки для разрешения ситуации. Вы должны были заранее рассчитать потребности в топливе и заполнить все имеющиеся емкости бензином", - отметил Кошанов.