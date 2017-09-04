В Карагандинской области наблюдается дефицит бензина

Цитата дня

Банки все - частные. Работали, дошли до ручки, теперь государство опять финансирует. Надо кончать с этим. Эти банки лучше уничтожить и взять на себя, чем им платить. Почему мы должны частнику, который сам работает, зарабатывает, еще и субсидировать. Сейчас другая система. Все должны понимать, если ты стал частником, то ты полностью отвечаешь. Банкрот - значит банкрот, недоработал - не умеешь работать эффективно. Давайте встанем на эту дорогу, потому что у нас другого пути нет

Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана