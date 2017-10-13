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В Казахстане могут быть обнаружены новые нефтегазовые месторождения

13.10.2017 14:30   799   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Ожидается, что добыча нефти к 2025 году увеличится до 100 млн тонн. В рамках международной конференции «Нефть и газ» KIOGE-2017 первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов рассказал об объемах добычи на трех крупнейших нефтяных месторождениях Казахстана – Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке, а также планах по развитию отрасли.

По данным вице-министра Махамбета Досмухамбетова, объем капиталовложений в проект Тенгиз с 1993 года составил $34 млрд. За 8 месяцев 2017 года – $4,3 млрд. Объем налоговых и обязательных платежей со дня образования по август 2017 года составил около $83 млрд.

За этот период добыто около 380 млн тонн нефти. В 2016 году добыча составила рекордные 27,6 млн тонн. За 8 месяцев текущего года объем добычи нефти составил более 19 млн тонн, что на 5% выше планового показателя. По итогам года планируется добыть 28 млн тонн нефти, и 15 млрд кубических метров газа.

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На месторождении Кашаган с момента перезапуска, который был осуществлен осенью прошлого года, добыто порядка 6,8 млн тонн нефти и около 4 млрд кубических метров газа. За 9 месяцев текущего года добыто 5,9 млн тонн нефти 3,5 млрд кубических метров газа. При этом текущий уровень добычи превышает 200 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что после оптимизации процесса обратной закачки сырого газа объем нефти планируется увеличить до 370 тысяч баррелей в сутки. При этом на период 2024-2030 годов планируется нарастить добычу до 450 тысяч баррелей за счет строительства дополнительного компрессора обратной закачки газа и модернизации существующих компрессоров. Численность рабочих мест планируется увеличить до двух тысяч на период строительства.

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Объем добычи в текущем году ожидается на уровне 8 млн тонн нефти и 4,5 млрд кубических метров газа. «Проект Кашаган представляет отличную возможность для раскрытия потенциала отечественных компаний и увеличения их проектов», – отметил вице-министр.

Он добавил, что на сегодняшний день создано порядка 70 предприятий и партнерств между казахстанскими и международными компаниями. Работники 180 казахстанских компаний прошли обучение, а сами компании успешно сертифицированы по стандартам ISO. За период с 2004 по 2016 год общий объем выплат местным поставщикам товаров работ и услуг составил более $13,3 млрд, из них в 2016 году сумма была на уровне $757 млн.

С начала действия окончательного соглашения о разделе продукции на месторождении Карачаганак было добыто 182 млн тонн жидких углеводородов 237 млрд кубических метров газа. За 9 месяцев текущего года объем добычи на Карачаганаке составил 9,3 млн тонн нефти и 14 млрд кубических метров газа, объем добычи до конца года должен составить 12 млн тонн нефти и 18,5 млрд кубометров газа. Для поддержания уровня добычи планируется модернизация газовых мощностей на КПК, ввод четвертого компрессора. Реализация проектов запланирована на 2016-2020 годы с объемом инвестиций порядка $1,4 млрд.

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Г-н Досмухамбетов рассказал, что в 2016 году было принято решение по финансированию проекта будущего расширения Тенгиз, который должен обеспечить увеличение добычи нефти на 12 млн тонн в год. Ожидается, что в ближайшие 3-5 лет в проект будет инвестировано порядка $ 37 млрд. При этом не менее 32% от общей стоимости проекта будет потрачено на казахстанские товары, работы и услуги. По словам вице-министра, работы по проекту идут согласно графику, в нем задействовано порядка 20 тысяч казахстанских рабочих. Он добавил, что более 900 казахстанских сервисных компаний прошли предварительную квалификационную проверку и претендуют на участие в проекте.

В августе 2016 года министерством была создана рабочая группа, в рамках которой проводится работа по привлечению отечественных сервисных компаний на вышеперечисленные проекты.

Дополнительно он рассказал о прогнозе-2050, ранее представленном в рамках ЭКСПО. Анализ проводился по 139 странам. Согласно прогнозу, общий спрос на энергию в мире снизится на 3% к 2050 году благодаря повышению энергоэффективности производства и потребления, также снизится потребление энергии от традиционных источников. При этом спрос на нефть достигнет пиковых показателей к 2030 году, в связи с чем, по мнению спикера, необходимо наращивать добычу в ближайшие десятилетия.

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Ожидается, что в рамках новой модели экономического роста к 2025 году объем добычи нефти достигнет 100 млн тонн, а добыча газа вырастет до 60 млрд кубических метров.

Еще одним актуальным направлением для всех месторождений является проведение комплексных мер по идентификации добычи нефти и газа, увеличения коэффициента извлечения, ускоренного освоения уже открытых месторождений, в том числе принятие решений по реализации проектов синергии Каламкас-море и Хазар, который обсуждается с партнерами. Еще один проект – «Евразия», по которому в июне текущего года подписан меморандум. Рядом компаний рассматривается создание консорциума, который займется изучением глубокозалегающих отложений в прикаспийской впадине. «Значительный ресурсный потенциал прикаспийской нефтегазоносной провинции, где имеется  высокая вероятность обнаружения крупных месторождений углеводородов, обусловливает высокую перспективность проекта», – разъяснил вице-министр.

Помимо реализации перспектив открытия запасов углеводородов, проект несет потенциал развития для отечественных сервисных компаний и науки за счет внедрения инновационных технологий для вскрытия и освоения отложений, залегающих на больших глубинах, заключил г-н Досмухамбетов.

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Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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