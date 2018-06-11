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В Казахстане планируется реализовать около 20 проектов в сфере ВИЭ

11.06.2018 18:53   1625   0

В Казахстане завершилась первая сессия международных аукционных торгов по отбору проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), передает корреспондент Kursiv.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго РК, механизм аукционных торгов пришёл на смену фиксированным тарифам, действовавшим до 2018 года.

В этом году в Казахстане предложено к реализации 1 гигаватт установленных мощностей проектов ВИЭ, с разбивкой по типам ВИЭ: солнечные электростанции - 290 мегаватт, ветровых электростанций- 620 мегаватт, гидроэлектростанций - 75 мегаватт, БиоЭС - 15 мегаватт.

Напомним, с 23 мая по 7 июня прошла первая сессия аукционов ВИЭ. Инвесторам предложено для участия в аукционных торгах все типы ВИЭ: ВЭС - 140 мегаватт, СЭС - 80 мегаватт, малые ГЭС - 20 мегаватт и БиоЭС - 5 мегаватт.

По итогам весенних аукционных торгов в течение двух лет в стране будут реализованы 4 солнечных электрических станций суммарной мощностью 68 мегаватт общим объемом инвестиций в 23 млрд тенге в Алматинской и Кызылординской областях.

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В течение трёх лет будут реализованы 1 биогазовая и 10 ветровых и электрических станций суммарной мощностью 105,85 мегаватт с общим объёмом инвестиций в 36 млрд тенге в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях.

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В течение четырёх лет будут реализованы 4 гидроэлектростанции суммарной мощностью 20,6 мегаватт с общим объёмом инвестиций в 7 млрд тенге в Алматинской области.

В аукционных торгах приняли участие 53 казахстанских и зарубежных компаний из Китая, России, Турции, ОАЭ, Франции и Болгарии.

«Произошло снижение тарифов на ветроэлектростанциях на 20%, на малые ГЭС на 23%, на солнечных станциях на 25,5%. Уже 19 компаний имеют возможность подписать контракты с единым закупщиком электроэнергии ВИЭ на 15 лет на суммарную мощность 194,45 мегаватт», - отметили в Министерстве энергетики РК.

Стоит отметить, аукционные торги проведены через электронную торговую площадку АО «КОРЭМ».

Следующие аукционы запланированы на октябрь 2018 года.

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