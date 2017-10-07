В Казахстане построят 20 новых водохранилищ

В семи областях Казахстана построят еще 20 новых водохранилищ, стоимостью в 57 миллиардов тенге.

По словам главы Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства, проект планируют реализовать за пять лет. Ожидается, что новые объекты смогут накапливать почти два миллиарда кубических метров воды

Большие планы есть и по восстановлению оросительной системы. Этот тип полива собираются возродить на площади в 610 тысяч гектаров. В следующие несколько лет отремонтируют 41 аварийное водохранилище. Стоимостью проекта оценивается в 57 миллиардов тенге.

«Мы восстанавливаем первоначальные проектные параметры. Усталость металла, усталость бетона, все снимается, фильтрация и так далее. То есть целый комплекс работ. Семь из 15 завершаем в этом году, восемь - в следующем», - председатель Комитета Министерства сельского хозяйства РК Ислам Абишев.



