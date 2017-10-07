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В Казахстане построят 20 новых водохранилищ

07.10.2017 13:52   630   0

 В семи областях Казахстана построят еще 20 новых водохранилищ, стоимостью в 57 миллиардов тенге.

По словам главы Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства, проект планируют реализовать за пять лет. Ожидается, что новые объекты смогут накапливать почти два миллиарда кубических метров воды

Большие планы есть и по восстановлению оросительной системы. Этот тип полива собираются возродить на площади в 610 тысяч гектаров. В следующие несколько лет отремонтируют 41 аварийное водохранилище. Стоимостью проекта оценивается в 57 миллиардов тенге.

«Мы восстанавливаем первоначальные проектные параметры. Усталость металла, усталость бетона, все снимается, фильтрация и так далее. То есть целый комплекс работ. Семь из 15 завершаем в этом году, восемь - в следующем», - председатель Комитета Министерства сельского хозяйства РК Ислам Абишев.


 

 

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    26

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    50

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    94

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    198

Цифра дня
1,4
трлн тенге
составил объем безналичных платежей за январь-август 2017
Цитата дня
400 млн человек не имеют доступа к основным медицинским услугам, при этом 100 млн ежегодно пополняют ряды бедных из-за катастрофически высокой стоимости услуг здравоохранения. Только треть бедного населения планеты получает социальную помощь. Если мы ничего не предпримем, то к 2030 году 167 миллионов детей будут жить в бедности
Джим Ён Ким
президент Всемирного банка
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