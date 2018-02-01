В Костанае введут мельничный комплекс стоимостью свыше 4 млрд тенге

ТОО «Компания Саламат» планирует ввести в эксплуатацию мельничный комплекс в Костанае (адмцентр Костанайской области Казахстана) в 2019 году, сообщили акимат города.
Производительность комплекса - 1 тысяча тонн муки в сутки, зернохранилище емкостью хранения 30 тысяч тонн зерна.
Стоимость проекта составляет 4 млрд 108 млн тенге. По проекту будет создано 50 рабочих мест.
ТОО «Компания Саламат» действует с 2001 года. Основной вид деятельности предприятия - производство, закуп, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.