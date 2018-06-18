Валюта нал
USD 338.00 338.60
RUB 5.36 5.40
EUR 391.50 392.17
Валюта бирж
USD/KZT
338.78
-0.007%
EUR/KZT
392.82
-0.006%
RUB/KZT
5.35
+0.002%
EUR/USD
392.82
-0.006%
EUR/CHF
392.82
-0.006%
EUR/JPY
392.82
-0.006%
GBP/USD
448.75
-0.005%
USD/CHF
338.78
-0.007%
USD/JPY
338.78
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
338.78 392.82 5.35
-0.007% -0.006% +0.002%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1026
-0.015%
Жилье Астана
978
-0.018%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

В Кызылодринской области будут внедрять «зеленые технологии» и привлекать инвесторов

18.06.2018 17:32   1875   0

Аким Кызылодинской области Крымбек Кушербаев и руководитель НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Рапиль Жошыбаев подписали Меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент Kursiv.kz.

Как отметается в письме Министерства энергетики РК, в область прибыла делегация НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

«В рамках программы состоялось совещание по вопросам внедрения «зеленых» технологий в Приаралье, церемония подписания Меморандума о сотрудничестве по внедрению инновационных технологий в Кызылординской области, а также посещение ряда объектов региона», - отметили в Минэнерго РК.

Крымбек Кушербаев и Рапиль Жошыбаев подписали Меморандум о сотрудничестве по внедрению «зеленых технологий» и привлечению инвестиций, в том числе международных, в Кызылординскую область. Данный меморандум предусматривает взаимодействие по вопросам реализации проектов устойчивого развития, экологии, «зеленой» энергетики и возобновляемых источников энергии, проектов по энергосбережению и энергоэффективности, цифровизации, переработке ТБО и устойчивому развитию сельского хозяйства.

ОПЕК обсудит увеличение нефтедобычи на 300-600 тысяч б/с...
Члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тысяч баррелей в сутки в течение нескольких следующих...

ОПЕК обсудит увеличение нефтедобычи на 300-600 тысяч б/с

Рапиль Жошыбаев в ходе официальной встречи отметил важность сотрудничества Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов с местными исполнительными органами по вопросам «зеленой» энергетики, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и энергосбережения, управления ТБО, ЖКХ, а также сельского хозяйства.

Материалы по теме

ОПЕК обсудит увеличение нефтедобычи на 300-600 тысяч б/с

Инвестиции в горнодобывающую промышленность выросли более чем на 50%

Министры стран ОПЕК+ обсудят возможное перераспределение квот и принципы дальнейшего взаимодействия

Бозумбаев: Запрет импорта бензина не скажется на ценах

На Алаколе прошла инспекция отелей в преддверии туристского сезона

«В рамках технической и административной поддержки, а также сопровождения зеленых инвестиционных проектов Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов будет работать по принципу «единого окна» в регионах Казахстана. Также планируется формирование и ведение реестра зеленых технологий, а в рамках взаимодействия с местными исполнительными органами – подготовка региональной «карты зеленых проектов». Данная работа позволит определить потенциальные низкоуглеродные проекты в регионах РК и создать платформу для бизнеса с целью подбора дальнейшей реализации зеленых проектов», - приводятся слова Рапиля Жошыбаева в распространенном релизе.

Глава области Крымбек Кушербаев рассказал о проводимой в регионе работе по переходу к «зеленой» экономике и привлечению инвестиций.

Инвестиции в горнодобывающую промышленность выросли более чем на 50%

По его словам, в настоящее время в регионе в сфере энергосбережения активно ведется работа по замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы, в результате - расход электроэнергии на уличное освещение сэкономлен на 12%.

«В области управления отходами, компании, занимающиеся переработкой твердых бытовых отходов, изготавливают тротуарные плитки, черепицу для покрытия крыш, а также наладили производство по изготовлению резиновой крошки и подземных труб для капельного орошения путем переработки изношенных автомобильных покрышек», - приводятся слова акима в распространенном релизе.

Кроме того, в ходе поездки в Кызылординскую область члены делегации посетили строящиеся объекты нового города на левом берегу Сырдарьи, ТОО «Смарт Раббер», занимающееся переработкой автомобильных шин, и ряд социальных и культурных объектов областного центра.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    346

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    191

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    225

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    467

Цифра дня
18 261 000
человек
составляет численность населения Казахстана
Цитата дня
Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Есть три момента: надо быть организованным, работать и получать радость от своей работы
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное