В Кызылодринской области будут внедрять «зеленые технологии» и привлекать инвесторов

Аким Кызылодинской области Крымбек Кушербаев и руководитель НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Рапиль Жошыбаев подписали Меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент Kursiv.kz.

Как отметается в письме Министерства энергетики РК, в область прибыла делегация НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

«В рамках программы состоялось совещание по вопросам внедрения «зеленых» технологий в Приаралье, церемония подписания Меморандума о сотрудничестве по внедрению инновационных технологий в Кызылординской области, а также посещение ряда объектов региона», - отметили в Минэнерго РК.

Крымбек Кушербаев и Рапиль Жошыбаев подписали Меморандум о сотрудничестве по внедрению «зеленых технологий» и привлечению инвестиций, в том числе международных, в Кызылординскую область. Данный меморандум предусматривает взаимодействие по вопросам реализации проектов устойчивого развития, экологии, «зеленой» энергетики и возобновляемых источников энергии, проектов по энергосбережению и энергоэффективности, цифровизации, переработке ТБО и устойчивому развитию сельского хозяйства.

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Рапиль Жошыбаев в ходе официальной встречи отметил важность сотрудничества Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов с местными исполнительными органами по вопросам «зеленой» энергетики, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и энергосбережения, управления ТБО, ЖКХ, а также сельского хозяйства.

«В рамках технической и административной поддержки, а также сопровождения зеленых инвестиционных проектов Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов будет работать по принципу «единого окна» в регионах Казахстана. Также планируется формирование и ведение реестра зеленых технологий, а в рамках взаимодействия с местными исполнительными органами – подготовка региональной «карты зеленых проектов». Данная работа позволит определить потенциальные низкоуглеродные проекты в регионах РК и создать платформу для бизнеса с целью подбора дальнейшей реализации зеленых проектов», - приводятся слова Рапиля Жошыбаева в распространенном релизе.

Глава области Крымбек Кушербаев рассказал о проводимой в регионе работе по переходу к «зеленой» экономике и привлечению инвестиций.

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По его словам, в настоящее время в регионе в сфере энергосбережения активно ведется работа по замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы, в результате - расход электроэнергии на уличное освещение сэкономлен на 12%.

«В области управления отходами, компании, занимающиеся переработкой твердых бытовых отходов, изготавливают тротуарные плитки, черепицу для покрытия крыш, а также наладили производство по изготовлению резиновой крошки и подземных труб для капельного орошения путем переработки изношенных автомобильных покрышек», - приводятся слова акима в распространенном релизе.

Кроме того, в ходе поездки в Кызылординскую область члены делегации посетили строящиеся объекты нового города на левом берегу Сырдарьи, ТОО «Смарт Раббер», занимающееся переработкой автомобильных шин, и ряд социальных и культурных объектов областного центра.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК