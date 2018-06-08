В Кызылординской области запустили «зеленый» проект оазисного орошения стоимостью 800 тысяч евро

В Жалагашском районе Кызылординской области презентовали пилотный проект оазисного орошения, передает Kursiv.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима области, стоимость проекта составляет 800 тыс. евро ($942,6 тыс.).

«70% средств инвестировал Европейский союз в рамках программы ПРООН «Поддержка Казахстана для перехода к модели зеленой экономики», а 30% затрат взяло на себя фермерское хозяйство «Манак баба», на территории которого реализуется данный проект», - пояснили в акимате области.

В рамках проекта была построена гибридная установка, состоящая из солнечной и ветряной электростанции, которая преобразует солнечное излучение и движение ветряных масс в электрическую энергию. Полученная энергия используется для бытового потребления и на нужды фермерского хозяйства, пишет Interfax Казахстан.

Специальный насос качает воду из скважины, расположенной на территории фермы в емкость большого объема - бассейн суточного регулирования. Из бассейна вода равномерно распределяется по хозяйству с помощью ветки трубопроводов. Вода, очищаемая обратноосмотической установкой, используется для обеспечения водой хозяйственных нужд, крупного рогатого скота, а также для орошения земель.

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При помощи установки реабилитированы порядка 5 га засоленных земель хозяйства. На 3 га расположится яблоневый сад, оставшаяся часть предназначена для выращивания овощных культур.

«Рентабельность такого вида бизнеса составляет 7%, при этом полный срок окупаемости - 5 лет», - отмечают в акимате.

Как сообщалось ранее, Европейский союз намерен вложить 7,1 млн евро в применение современных зелёных технологий в использовании засоленных земель для сельскохозяйственных целей в Казахстане. Реализация проекта осуществляется в рамках совместного проекта ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН «Поддержка Казахстана для перехода к модели зелёной экономики».

Как отметил постоянный координатор ООН/постоянный представитель ПРООН в Казахстане Норимаса Шимомура, общая площадь засоленных почв в Казахстане составляет 111,55 млн гектаров, или 41% от всей территории страны.

«Только в Кызылординской области, пострадавшей от бедствия Аральского моря, 73 307 тыс. гектаров орошаемых земель находятся в неудовлетворительном состоянии. Большинство имеющихся орошаемых земель требует коренного улучшения. Все вышеупомянутые факторы также сильно влияют на развитие животноводства. Однако нехватка воды или доступ к ней препятствуют развитию животноводства. При этом, повышение урожайности высококачественной сельхозпродукции и развитие животноводства может обеспечить хорошую основу для экономической стабильности не только для региона, но и для всей страны. Рациональное использование засоленных земель и вовлечение бросовых земель в оборот является одним из проблемных вопросов сельскохозяйственного сектора Казахстана», - сказал Норимаса Шимомура.

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Справка:

Жалагашский район - район в составе Кызылординской области Казахстана.

Население - 41,6 тыс. жителей. Районный центр -поселок Жалагаш, который находится в 72 километрах от областного центра - города Кызылорда. В Жалагашском районе 2 поселковых (Жалагаш и Каракеткен) и 15 аульных округа, где живутсвыше 20 национальностей.

Административное деление района: 15 аульных округов. Район образован 17октября 1939 года.