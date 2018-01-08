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В Минэнерго прокомментировали повышение предельной цены на сжиженный нефтяной газ

08.01.2018 17:18   2033   0

В Министерстве энергетики прокомментировали повышение предельной оптовой цены на сжиженный нефтяной газ.

Как известно, с 1 января 2018 года в Казахстане предельная оптовая цена на сжиженный нефтяной газ (СНГ) увеличена с 34,319 тенге до 38,701 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Отметим, что расчётная цена на СНГ, согласно Правилам определения предельных цен, должна была составить 52 538,27 тг/т за тонну без учета НДС.

Но Минэнерго РК в соответствии с пунктом 14 правил удерживает его на уровне утвержденной наиболее максимальной предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке за 2014 год, то есть на уровне 38,701 тенге за тонну без НДС.

«Повышение цены вызвано ростом мировой цены, поскольку оптовая цена на сжиженный нефтяной газ зависит от котировок на международном рынке», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сжиженный нефтяной газ подорожал в Казахстане...
Цена на сжиженный нефтяной газ (СНГ) на период с 1 января по 31 марта 2018 года повысилась на 10%, до 38 701,67 тенге за тонну без учета налога на доб...

«Ввиду увеличения спроса, а также низких оптовых цен на сжиженный нефтяной газ на внутреннем рынке собственники и производители СНГ несут убытки от реализации на внутренний рынок. К примеру: себестоимость производства сжиженного нефтяного газа СНПС «Актобемунайгаз»  составляет порядка 52 000 тг/т, ТОО «СП»Казгермунай» 38 403 тг/т, ТОО «Жаикмунай» 67 478 тг/т и ТОО «КазахОйлАктобе» 44 334 тг/т», - отмечается в сообщении.

Сжиженный нефтяной газ подорожал в Казахстане

Согласно Закону РК «О газе и газоснабжении», Министерство энергетики  по согласованию с МНЭ РК  ежеквартально  утверждает предельно оптовую цену на СНГ, которая действуют на всей территории Казахстана.

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Министерством также ежемесячно утверждается план поставки СНГ на основе заявок, представляемых газосетевыми организациями.

План поставки формируется на заседании Комиссии по распределению объемов СНГ на внутренний рынок РК, в состав которой входят представители Министерства, партии «Нур Отан», ассоциации «KazEnergy», НПП «Атамекен» и «Казахстанская топливная ассоциация - 1».

Таким образом, министерство  ежемесячно проводит заседание Комиссии по распределению СНГ, на которые также приглашаются представители местных исполнительных органов для формирования объемов СНГ поставляемых на внутренний рынок.

Как отмечается, вся процедура и механизм формирования плана поставки СНГ прозрачны и осуществляются с участием общественных организаций.

Розничная цена на внутреннем рынке РК при этом устанавливается участниками рынка и министерством не регулируется.

По данным мониторинга, представляемым местными исполнительными органами, в декабре 2017 года наиболее низкие розничные цены были в Актюбинской области - 45-49 тг/литр и Мангистауской области - 45-50 тг/литр. Наиболее высокие цены наблюдались в Карагандинской области - 70-75 тг/литр, Алматинской области - 72-75 тг/литр, ЮКО - 65-72 тг/литр, Восточно-Казахстанской области - 68-75 тг/литр и Алматы - 68-75 тг/литр.

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После 1 января, по данным мониторинга, представляемым местными исполнительными органами, розничные цены сложились в Актюбинской области - 55 тг/литр и Мангистауской области - 52-65 тг/литр.

По остальным регионам рост розничных цен на СНГ не наблюдается.

Стоит отметить, что ввиду низких цен на газ с каждым годом растет потребление СНГ на внутреннем рынке, к примеру, в 2016 году - 720 тыс. тонн и 2017 году - 953 тысяч тонн (увеличение на 32%).

Как сообщалось ранее, цена на сжиженный нефтяной газ (СНГ) на период с 1 января по 31 марта 2018 года повысилась на 10%, до 38 701,67 тенге за тонну, без учета налога на добавленную стоимость. Об этом ранее сообщал и.о. руководителя областного управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Тимур Садвакасов.

«Минэнерго принимает меры по обеспечению внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом, а также исключения фактов дефицита на СНГ», -  отмечается в сообщении.

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