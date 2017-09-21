В Министерстве энергетики РК объяснили, почему растут цены на бензин

В Казахстане вновь выросла цена на бензин. Как сообщается на сайте «Казмунайгаз Онiмдерi», в Астане стоимость АИ-92 составляет 147 тенге, тогда как осенью прошлого года цена равнялась 130 тенге за литр. В министерстве энергетики объясняют это обычным сезонным ростом.

Не так давно в Казахстане выросли цены на бензин в среднем по стране на 1–3 тенге. Согласно цифрам, приведенным на официальном сайте компании ТОО «Казмунайгаз Онiмдерi», стоимость АИ-92 составляет 147 тенге, АИ-95 – 160 тенге. Стоит отметить, что в прошлом году цены на АИ-92 варьировались от 116 тенге до 144 тенге за литр.

В Министерстве энергетики РК объясняют рост цен плановым ремонтом отечественных НПЗ и зависимостью от поставок российского топлива. В ведомстве считают, что к концу октября нынешнего года ситуация стабилизируется.

«В течение года на заводах есть плановые остановки согласно графику. Сейчас как раз тот самый период, когда атырауский завод в августе встал на ремонт до 18 сентября. 20 сентября павлодарский встанет на ремонт до 25 октября. Как раз этот объем, который эти заводы не производят, мы вынуждены импортировать из России», – заявил директор департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики РК Куаныш Кудайбергенов.

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«У нас сохраняется импортозависимость от российского бензина и дизельного топлива. По бензину марки АИ-92 – 30%, по дизельному топливу – 15%. Сейчас доля российского бензина возросла, соответственно, цена немного вырастет. Данные колебания носят сезонный характер, связанный с увеличенным спросом из-за остановок заводов. Цены будут регулироваться рынком. Вы знаете, что в июле 2015 года мы отпустили бензин АИ-92 с госрегулирования. В августе 2016 года – дизельное топливо. Цены на эти нефтепродукты регулируются только рынком. Министерство за этим не следит», – добавил спикер.

Стоит отдельно отметить, что ранее министр энергетики РК Канат Бозумбаев сообщил журналистам в кулуарах после заседания Правительства, что предпосылок для роста цен на бензин нет. «Пока предпосылок каких-то для значительного роста цен на бензин или на дизельное топливо нет. Есть несколько факторов, которые мы сейчас анализируем».

Президент ассоциации АЗС «Жанар Жагармай» города Шымкента Кайыпбек Камбаров в беседе с «Къ» рассказал, что причиной роста цен на бензин может быть не только плановая остановка НПЗ, хотя, по его словам, она (остановка) и является основной.

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«В других странах ЕАЭС стоимость бензина на порядок выше, нежели в Казахстане. Если считать в нашей валюте, то в среднем выходит 40 тенге за литр. В прошлом году цены «отпустили» на дизельное топливо, годом ранее – на бензин АИ-92\93, и теперь они регулируются рынком. Сейчас мы сильно зависим от импорта нефтепродуктов из-за рубежа. И плюс ко всему этому еще и остановка НПЗ», – заявил Кайыпбек Камбаров.

«Вот, к примеру, наше производство топлива покрывает потребность страны в бензине на 70%, – продолжает эксперт. – Остановка, даже плановая, может снизить этот показатель до 50%. А в связи с тем, что в прошлых годах Министерство энергетики перестало регулировать цены на бензин АИ-92\93 и дизельное топливо, это стал делать сам рынок. И работает это так: меньше топлива в наличии – больше цена. То есть все эти факторы взаимосвязаны».

Собеседник «Къ» отметил, что также стоит опасаться и контрабанды топлива в соседние страны. «В прошлом году такое было. И не исключено, что не будет в этом. К примеру, в России и Кыргызстане бензин стоит гораздо дороже, чем у нас. И недобросовестные предприниматели вывозят топливо туда, чтобы перепродать».

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В свою очередь Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК изучает текущую ситуацию на топливном рынке в целях недопущения нарушения закона.

«В настоящее время антимонопольным органом изучается текущая ценовая ситуация на розничном рынке нефтепродуктов. В случае установления признаков нарушения (ценового сговора) со стороны субъектов рынка будут приняты соответствующие меры реагирования», – сообщает пресс-служба ведомства.

В антимонопольном комитете сообщили, что завершены расследования в отношении 47 АЗС по фактам согласованного установления цен и поддержания их в 2016 году и начале 2017 года. «В настоящее время практически во всех регионах возбуждаются административные дела, в соответствии с которыми предусмотрен штраф для малых и средних субъектов рынка в размере 3%, крупных субъектов рынка – 5% от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода. Общая сумма административного штрафа предположительно составит более 600 млн тенге, монопольного дохода – более 300 млн тенге».

Помимо всего прочего в Казахстане сегодня реализуется программа оснащения приборами учета (КПУ) объектов производства, хранения и реализации нефтепродуктов. По мнению заместителя генерального директора ТОО «In Oil LTD KZ» Юлии Жернаковой, это может повлечь за собой рост цен на топливо. «Стоит выделить самое главное – что из-за этих нововведений пойдет дополнительная финансовая нагрузка на литр, то есть цены на бензин поднимутся».

По информации ОЮЛ «Казахстанская Топливная Ассоциация», на оснащение одной нефтебазы потребуется более 120 млн тенге, для одной АЗС в среднем стоимость установки составит порядка 5 млн тенге. При этом в затратах не учтены работы и время, связанные с перепроектированием объектов и строительными работами. Помимо этого, после внедрения системы передачи данных субъекты бизнеса, помимо возмещения затрат по установке КПУ, будут должны отвлекать значительные средства на операционные расходы по обслуживанию системы передачи данных, которые могут составить значительную сумму.

В НПП «Атамекен» считают, что подобная мера контроля может привести к значительным убыткам для реализаторов топлива, а мелкие АЗС могут и вовсе не выдержать нагрузки. То же самое касается и самих нефтебаз.

«У малого и среднего бизнеса и без того немало забот, чтобы их обременять и данными установками. Установка этих систем может повлечь за собой такие последствия, как закрытие небольших АЗС, они не смогут вытянуть подобные суммы», – заявил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ельдос Рамазанов.