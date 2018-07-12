В МИР РК создадут первичную профсоюзную организацию

В рамках собрания в министерстве по инвестициям и развитию РК было заявлено о создании первичной профсоюзной организации, сообщает МИР РК.

Под председательством ответственного секретаря Замира Сагинова состоялось собрание, на котором председатель ОО «Отраслевой профессиональный союз работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания» Мирболат Жакыпов рассказал об основных направлениях деятельности профсоюзов в Казахстане.

Мирболат Жакыпов отметил, что в Казахстане профсоюзное движение берет свои истоки с начала ХХ века. «На сегодняшний день, Федерация профсоюзов РК - это некоммерческая организация, которая объединила в себе все территориальные объединения и отраслевые профсоюзы», - отмечается в сообщении.

ОО «Отраслевой профессиональный союз работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания» состоит из структурных подразделений в виде: филиалов, районных, городских, первичных профсоюзных организаций, представительств и локальных профсоюзов в областях, городах, в учреждениях и организациях республики и имеет свою специфику. Почти все члены этого профсоюза – работники различных учреждений, и их повседневная деятельность проходит в офисах.

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Также о законодательном регламентировании деятельности профсоюзов, о планах и целях создания первичной профсоюзной организации в министерстве рассказал представитель инициативной группы Айтмурат Алибаев.

На следующей неделе планируется провести первое учредительное собрание и создать первичную профсоюзную организацию.

Путем голосования планируется избрать руководителя первичной профсоюзной организации, а также членов профсоюзного комитета и ревизионной комиссии.

Фото: МИР РК