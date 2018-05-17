В Назарбаев Интеллектуальных школах установят солнечные панели

17 мая в рамках Астанинского Экономического Форума (АЭФ) состоялось подписание меморандума, благодаря которому установят солнечные фотоэлектрические системы в Назарбаев Интеллектуальных школах в городах Астана, Алматы, Актау, Атырау и Уральск, передает Kursiv.kz со ссылкой на сайт Elorda.info.
Как отмечается, меморандум был подписан министром энергетики РК Канатом Бозумбаевым, акимом Астаны Асетом Исекешевым, председателем правления АОО «НИШ» Куляш Шамшидиновой и вице-президентом и председателем концерна «Шелл» в Казахстане Оливье Лазаром.
Новый пилотный проект направлен на развитие сферы малогабаритных проектов производства распределенной энергии в общенациональном масштабе с целью дальнейшей поддержки усилий Казахстана по переходу к «зелёной экономике».
Кроме того, данный пилотный проект направлен на содействие развитию потенциала малого и среднего бизнеса, а также стимулирование интереса молодого поколения к программам изучения точных наук (STEM: наука, технологии, инжиниринг и математика).
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После подписания документа участники отметили особую значимость данной инициативы в деле развития возобновляемых источников энергии в Казахстане.
«В рамках настоящего меморандума, мы будем вести сотрудничество по установке на крышах школ солнечных фотоэлектрических систем. Данный проект послужит прекрасным примером эффективного использования возобновляемых источников энергии и в будущем может быть масштабирован в других регионах страны», - подчеркнул Асет Исекешев.
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Глава Минэнерго РК Канат Бозумбаев считает, что реализация данного проекта станет своеобразной платформой для дальнейшего повсеместного использования установок с использованием возобновляемых источников энергии малой мощности в различных регионах Казахстана.
«И тем самым внесет вклад в усилия правительства по достижению целевых индикаторов в области возобновляемых источников энергии и сокращению выбросов парниковых газов в стране», - отметил Канат Бозумбаев.
Оливье Лазар, в свою очередь подчеркнул, что компания «Шелл» и в дальнейшем намерена углублять свой стратегический альянс с Казахстаном.
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«Мы рады, что благодаря подписанному Меморандуму, мы имеем возможность поддержать усилия Республики в ее стремлении перейти к «Зеленой экономике» и уверен, что этот проект внесет достойный вклад в достижение данной цели», - добавил он.
Отметим, сегодня в Астане проходит экономический форум. В 11-й раз форум в столице становится площадкой для обсуждения самых важных вопросов мировой экономики, инвестиций, инноваций