В Павлодаре снова начнут производить авиакеросин

В Павлодарской области возобновят производство авиакеросина, использующегося большинством аэропортов мира, сообщил на пресс-конференции в СЦК аким региона Булат Бакауов.

«Еще одним крупным проектом является модернизация Павлодарского нефтехимического завода по выпуску продукции, соответствующей стандартам Евро-5. Кроме того, модернизация позволит возродить производство авиакеросина международного стандарта Jet-A, которым заправляют самолеты в большинстве аэропортов мира. В 2018 году планируется произвести 170 тыс. тонн, но у нас будет возможность производства от 300 до 350 тыс. тонн», - отметил аким.

По его словам, модернизация ПНХЗ завершится в планируемый срок.

«Дата завершения модернизации - 1 ноября. Премьер-министр поставил такую задачу. У нас нет каких-то опасений, что мы не завершим модернизацию в срок. Вместе с тем, вы знаете, что каждый год завод становится на текущий плановый ремонт на 1 месяц. 26 октября уже начнется холодный прогон завода, и к 1 ноября мы его запустим. Кстати, завод будет перерабатывать продукции на 1 млн тонн больше с глубиной переработки более 90%. (...) В 2018 году завод не будет остановлен на плановый ежегодный ремонт», - проинформировал глава региона.

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