В Павлодарской области запущен проект по электронному распределению льготного дизтоплива

Ожидается, что новый сервис существенно сократит бюрократию, сделает процесс оформления льготной солярки прозрачным и удобным, так как фермеру достаточно иметь электронно-цифровую подпись (ЭЦП) и выход в Интернет, чтобы оформить договор на поставку топлива.

При этом, как отметили разработчики платформы – специалисты АО «Информационно-учетный центр», пашни хозяйства должны быть внесены в электронную базу портала, так как расчет объема будет вестись автоматически самой системой, с учетом площадей пашни и конкретно от использованных площадей под посевы. Посевная площадь будет учитываться с помощью космических снимков высокого разрешения.

«Процесс исключает контакт фермера с представителями акимата или оператора, договор заключается онлайн, в том числе с загрузкой на портал электронных счетов-фактур. Предворяя вопросы аграриев отмечу, что нормы рассчитываются и утверждаются акиматами на местах и согласовываются с Минсельхозом. Я знаю, что некоторые фермеры, особенно те, кто занимается производством кормовых культур или овощеводством, критикуют эти нормы, но АО «ИУЦ» представляет только инструмент, то есть площадку для реализации этих сервисов, а уже конкретные нормативы, цены на ГСМ – это компетенция иных госорганов и ведомств», - сказал главный специалист АО «Информационно-учетный центр» Азамат Курманов.

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Для удобства пользователей в разделе «FUEL» («топливо» с англ.) размещены подробные видеоинструкции и презентации о том, как пользоваться сервисом и оформить заявку. Кроме того, когда сервис заработает полностью, в разделе «Статистика» можно будет наблюдать за оформлением и исполнением договоров, по сути, в онлайн-режиме, что удобно уже госорганам, операторам ГСМ и СМИ.