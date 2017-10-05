В Северном Казахстане увеличат объемы добычи золота

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов с рабочей поездкой посетил Есильский район, сообщили в пресс-службе главы региона.

В ходе рабочей поездки Кумар Аксакалов ознакомился с работой ТОО «Аулие Голд Майнинг».

Российская компания занимается добычей золотосодержащей руды с 2015 года. Сейчас добыли более 100 тысяч тонн руды. Руководство компании планирует увеличить производство со 130 тысяч до 600 тысяч тонн к 2018 году. Глава региона отметил, что это предприятие имеет большое значение для экономики области.

«Когда завод выйдет на полную мощность, здесь будут трудиться 250 человек. Налоговые поступления в бюджет составят 400 миллионов тенге. Рабочих нужно набирать из близлежащих сел», - подчеркнул Кумар Аксакалов. Проект включен в Карту индустриализации.

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