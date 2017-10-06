В ЗКО зафиксирован самый быстрый рост цен на бензин: + 10,6% за год

На казахстанских АЗС вновь наблюдается дефицит топлива - по сообщению СМИ, нехватка бензина зафиксирована в ряде регионов Казахстан, цены на наиболее популярный вид топлива АИ-92 выросла до 150-155 тенге за литр.

Согласно официальной статинформации, цены на автомобильное топливо в этом году действительно резко подскочили, если сравнивать с ситуацией в 2015-2016 годах. Бензин в этом году дорожает с такой же скоростью, что и в 2014 году - в сентябре 2017 по сравнению с декабрем 2016 уровень цен на бензин поднялся на 8,7%. Для сравнения, за аналогичный период 2016 года стоимость топлива увеличилась на 1,5%, в 2015 году - на 4,5%.

Особенно резко растут цены на АИ-92: за 9 месяцев текущего года они выросли на 9,4% - за аналогичный период прошлого года цены поднимались всего на 1,5%. Более значительный уровень роста наблюдался в 2014 году, когда за 9 месяцев цены увеличились сразу на 11,4%.

Дизельное топливо в этом году дорожает менее резко, чем в 2016 году - прирост цен с января по сентябрь составил 11,3% против 27,3% годом ранее.

Цены на остальные виды бензинов в этом году идут след за темпом роста цены на АИ-92: бензин марки АИ-92, АИ-96 подорожал в сентябре по сравнению с уровнем на декабрь 2016 года на 8,8%, бензин АИ-98 - на 5,7%.

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Нынешнее увеличение цен на топливо происходит довольно резко и ощутимее для бюджета казахстанских автолюбителей. За месяц (сентябрь к августу 2017) цены на АИ-92 поднялись на 3,1% - это самый резкий уровень месячного прироста цен с января 2016 года.

Дизельное топливо за сентябрь подорожало на 3,6%, более быстрый темп роста был зафиксирован в ноябре 2016 года.

В этом году наиболее резко цены на бензин увеличиваются в нефтяной ЗКО - в сентябре по сравнению с декабрем 2016 году автомобильное топливо подорожало на 10,6%, годом ранее прирост цен в регионе составлял всего 0,9%.

Также резкое удорожание бензина наблюдается в СКО - на 9,8%, ВКО - на 9,7% и Карагандинской области - на 9,6%.

В столице топливо подорожало на 8,7%, в Алматы - на 8,5%.

Самый медленный рост на бензин фиксируется в Костанайской области - прирост составил всего 6%.