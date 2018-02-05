Вице-министр энергетики предложил пересмотреть схему отгрузки угля

Вице-министр энергетики РК Бахытжан Джаксалиев в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область провел выездное совещание на разрезе «Каражыра» по вопросам состояния и перспективы развития угольной промышленности. Здесь же были обсуждены вопросы своевременной доставки угля в области.

"Министерство энергетики в эти дни в регионах предметно разбирается вопросом дефицита угля на местах", - отметил вице-министр.

На совещании Б. Джаксалиев также озвучил предложение министерства об изменении схемы отгрузки угля. "Министерство энергетики внесет в Правительство предложение по пересмотру схемы отгрузки угля. Прерогатива - коммунально-бытовые нужды населения, затем теплоэлектростанции, а уже потом экспорт", - пояснил Б.Джаксалиев.

Отгрузка угля на коммунально-бытовые нужды и населению в 2017 году составила 12,5 млн. тонн, что на 18% больше по сравнению с 2016 годом (10,6 млн. тонн).

Добыча угля в АО «Каражыра» составила в 2017 году – 6,8 млн.тонн, план на 2018 год - 7,6 млн. тонн угля. Объем отгрузки в 2017 году составил 7,0 млн.тонн, в том числе на коммунально-бытовые нужды и населению: 2017 г.- 2,9 млн. тонн.

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