Вице-министр энергетики РК: "Мы не ожидаем проблемных вопросов, связанных с нехваткой бензина"

Вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал вопрос дефицита бензина в некоторых регионах Казахстана.

«Действительно, в ряде регионов у нас нехватка на некоторых АЗС. Но при этом говорить о дефиците нельзя. Просто в сети АЗС была небольшая нехватка бензина. Из России бензин завозится. Мы работу со своими коллегами из Министерства энергетики РФ проводим, поэтому мы не ожидаем проблемных вопросов, связанных с нехваткой бензина», - сказал Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Правительстве.

Он также высказался о цене на бензин. «Что касается по цене на бензин, то здесь прогнозировать достаточно сложно. Здесь очень много факторов, это, в первую очередь, и цена на нефть, и то, сколько будет завозиться бензина. Поэтому на этот вопрос я ответить однозначно не готов. В целом, в регионах у нас бензин есть, но мы полагаем, что до конца сентября ситуация должна выправиться», - добавил Магзум Мирзагалиев.