Возгорание на ПНХЗ: инцидент не повлияет на наличие топлива на АЗС

3 февраля 2018 года на Павлодарском нефтехимическом заводе (ТОО «ПНХЗ») произошло возгорание на трубопроводе блока установки первичной переработки нефти ЛК-6У. Установка была немедленно остановлена, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба ПНХЗ.

Как сообщается в распространенном письме, соседние установки не были повреждены огнем.

Жертв и пострадавших нет.

Причины возгорания будут известны по результатам расследования, о чем будет сообщено дополнительно.

«На предприятии была организована оперативная работа по ремонту трубопровода иуже завершены сварочные работы по замене отбракованного участка трубопровода. Проведено гидравлическое испытание, ведутся газоопасные работы по снятию заглушек, после чего начнутся пусковые операции на установке первичной переработки нефти», - отмечается в письме.

Согласно технологической схеме запуска завода предполагается последовательное подключение всех установок: сначала первичной, затем глубокой переработки нефти. Так, с 8 февраля на технологический режим будет выведена установка по первичной переработке нефти, последовательно запустится комплекс по глубокой переработке нефти, и с 11 февраля планируется выход на нормальный технологический режим всех установок завода. Данная технологическая схема запуска применяется на всех НПЗ РК.

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Отгрузка нефтепродуктов с Павлодарского НХЗ производится из имеющихся на предприятии запасов.

Отметим, что Атырауский и Шымкентский нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, производство нефтепродуктов ведется по плану. На наличие топлива на АЗС республики инцидент не повлияет.