За 1,8 млрд тенге акимат Шымкента продал долю ТЭЦ-3

Акимат Шымкента из-за большого долга продал 18% госакций в АО «3-Энергоорталык».

Как сообщил заместитель акима Бейсенбек Жанбосынов, на продажу госакций городской акимат пошёл из-за большого долга.

Как стало известно, коммунальное предприятие «Куат жылу орталык-33», которое занимается поставкой тепла населению и сбором оплаты за него, задолжало ТЭЦ-3 больше 1,5 млрд тенге, пишет Интерфакс-Казахстан.

По словам Бейсенбека Жанбосынова, вопрос решился путём продажи госакций.

«То есть, 18% продали инвестору, который уже владеет контрольным пакетом акций в АО "3-Энергоорталык" (доля инвестора – 76%), за 1,8 млрд тенге. Раньше государственная коммунальная собственность составляла 24% акций в ТЭЦ», - пояснил он.

Замакима также отметил, что сумма долга растёт уже не один год. В прошлом отопительном сезоне, по его словам, сумма задолженности перед ТЭЦ-3 составляла 987 млн тенге.

«Выработка тепловой энергии производилась, но из-за частных аварий не было возможности довести до потребителя необходимое качество. Это привело к большому долгу. Утром 25 сентября оплата прошла, и надеемся, что к вечеру она поступит на счёт «КазТрансГаза», – пояснил замакима.

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Он также сообщил, что с 1 октября планируется открыть работу ТЭЦ.

Стоит отметить, ТЭЦ-3 считается самым крупным поставщиков тепла для Шымкента. С 1 апреля его полностью отключили от газа, поскольку предприятие не смогло погасить долг перед АО «КазТрансГаз-Аймак».

Как сообщал ранее начальник городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Нурлан Бектурсынов, долг сложился из-за того, что не был отрегулирован тариф между теплоподающей и тепловырабатывающей организациями, то есть между ТЭЦ-3 и тепловыми сетями.

«Теперь тариф отрегулирован, и он будет безубыточным. В следующем сезоне таких ситуаций не будет. Для населения тариф тот же останется», – уточнил он.