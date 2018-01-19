За 2017 год Актюбинский завод ферросплавов увеличил производство на 26%

Актюбинский завод ферросплавов (филиал АО «ТНК «Казхром») увеличил производство на 26% в 2017 году, до 537 тысяч тонн, сообщает пресс-служба компании.

«АО «ТНК «Казхром» увеличил производство в 2017 году до 537 тысяч тонн. В 2018 году завод планирует произвести 614 тысяч тонн ферросплавов, что на 14,3% больше, чем в прошлом году», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Справочно:

АО «ТНК «Казхром» объединяет четыре структурных подразделения-филиала:

- Донской горно-обогатительный комбинат (Актюбинская область, г. Хромтау),

- Рудоуправление «Казмарганец» (Карагандинская область),

- Аксуский завод ферросплавов (Павлодарская область);

- Актюбинский завод ферросплавов.

В компании работают почти 19 тысяч человек.